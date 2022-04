Vinhos para celebrar em família ou com amigos

Quinta de Santa Cristina Batoca 2020

De um terroir em Celorico de Basto, a recuperação de uma casta única dos verdes conhecida por vários nomes, entre outros, Batoco, Alvaroco, Sá Douro, Espadeiro Branco, Asal Espanhol, Pinot Branco e Alvaraça. Um branco DOC, com enologia de Jorge Sousa Pinto, de uma quinta com uma história secular gerida por Rosa Maria e António Pinto. €6,90

Quinta de Santa Cristina Batoca 2020 Foto: DR

Quinta do Convento Reserva Tinto 2018

Um field blend de vinhas velhas com idade média de 50 anos, da primeira vindima da Kranemann Wine Estates no Douro, em 2018, que reúne mais de 20 variedades típicas do Douro. Fermentado em lagares de inox, o vinho estagiou durante 13 meses em barricas novas e de segundo ano, de carvalho francês, e mais 18 meses em garrafa. O enólogo Diogo Lopes refere que se destaca pela sua riqueza, intenso, complexo e elegante.

Quinta do Convento Reserva Tinto 2018 Foto: DR

Espumante Bruto Barrica 2017

O primeiro espumante bruto produzido na casa Soalheiro em 1995, o primeiro produtor a fazer um vinho deste tipo 100% Alvarinho. Elaborado pelo método clássico, os responsáveis pretendem revelar a pureza e o aroma da casta rainha de Monção e Melgaço. Estagia em 12 meses em barrica, apurando complexidade de sabor e uma textura cremosa e duradoura e, após uma fermentação secundária em garrafa, estagia mais 36 meses. €17

Espumante Bruto Barrica 2017 Foto: DR

Abafado 5 years Fernão Pires

Um vinho licoroso da Quinta da Alorna próprio para uma sobremesa produzido pelo método tradicional. O mosto clarificado, após ligeira fermentação, é "abafado" com aguardente vínica impedindo que continue a fermentar, remanescendo assim uma grande quantidade de açúcar residual. O estágio prolonga-se por cinco anos em barricas de carvalho usadas e permanece em cuba de inox até ao seu engarrafamento. €11,99

Abafado 5 years Fernão Pires Foto: DR

Herdade do Monte Branco Tinto 2019

Um lançamento recente de uma propriedade familiar do Alentejo com 200 hectares de área, dos quais 54 são de vinha. Com enologia de José Figueiredo e António Ventura, esta edição foi elaborada a partir das castas Touriga Franca (75%), Alicante Bouschet (15%) e Syrah (10%) e teve maceração pelicular a frio de 48 horas e fermentação em pequena cuba durante sete dias. Estagiou um ano em barricas novas de 500 litros. €28

Herdade do Monte Branco Tinto 2019 Foto: DR

Encostas de Melgaço Único 2019

Um 100% Alvarinho da Quinta da Pigarra, uma pequena empresa familiar com sete hectares de vinha perto de Melgaço, que se desenvolvem numa encosta à beira do rio Minho. Os primeiros passos de uma quinta gerida por José Borges. O vinho, com maceração, prensagem, decantação, fermentou em cubas de inox com temperaturas controladas. Estagiou em cubas inox sobre borras finas. Complexo e cremoso, com uma boa acidez que lhe transmite frescura. €12