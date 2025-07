Santa Joana: o terraço que quer levar os clientes ao céu

A temporada mais quente do ano pede bom marisco, bebidas frescas e um ambiente agradável, onde possamos relaxar e apreciar os longos dias de verão, que entardece nos céus pintados pelo lusco-fusco. A proposta do Santa Joana reúne tudo isto num espaço interior (e secreto), localizado na capital portuguesa.

O Santa Joana Terrace, como o nome indica, consiste num terraço pensado para receber os visitantes enquanto usufruem de uma proposta gastronómica refinada, num espaço acolhedor. Instalado no edifício do Locke Santa Joana, o hotel que abriu portas no verão de 2024, estreia-se com o terraço que depressa será um local de paragem obrigatória para quem procura uma experiência sensorial culinária. Pertence ao restaurante principal do hotel, que cativa com a arquitetura gótica da antiga igreja do convento, datada do século XVII.

Este espaço pertence ao restaurante principal do hotel, que cativa qualquer cliente com a arquitetura gótica da antiga igreja do convento, que remonta ao século XVII. Foto: DR

A cozinha é guiada pelo chef Nuno Mendes, também diretor criativo do restaurante. Mas o menu também foi pensado pelos chefs Maurício Varela e Bruno Antunes. Juntos, procuraram servir o principal mote do restaurante: produtos frescos e locais, com raízes portuguesas, conjugados com originalidade.

Na carta apresentada, existe uma oferta ricas de refeições em pequenas porções, a evocar aquelas tardes na esplanada a petiscar com amigos. Entre os pratos poderá encontrar as entradas, confecionadas no raw bar, o Frango frito com leitelho e molho ranch com chili, a Santa Joana Bifana, o prato típico com um toque especial: é feita à base de fatias de porco cozinhado lentamente e servidas dentro de massa choux, condimentadas com mostarda.

O marisco é presença obrigatória neste menu desenhado para o verão. Ostras locais, misto de mariscos e tártaros com percebes, lagostim ou camarão são algumas das opções. Na onda dos sabores da época, destaca-se a beterraba assada em sal, frutas de verão, citrinos e molho de malagueta fumada.

Cozinhar com produtos frescos e locais, com raízes portuguesas, a conjugar sempre com originalidade é o principal mote. Foto: DR

Para acompanhar, à carta de vinhos junta-se a dos cocktails de assinatura, entre eles o Beterraba e Leche de Tigre - uma proposta que desperta curiosidade – com pisco, beterraba amarela, cebola e especiarias. Já o One Sip Martini e o Alperce e Oolong, preparado com whisky, alperce, chá oolong, feno e leite de aveia, também brilham neste menu.

Não podia ser uma esplanada "típica" lisboeta sem a acarinhada happy hour. A funcionar entre as 18h e 19h, foi desenhada para duas pessoas numa escapadinha depois do expediente. A Sundowners conta com dois cocktails e dois pratos para partilhar. Por 35€, poderá deliciar-se com os peixinhos de aipo com pickles e ervas e o frango frito com molho ranch. O pimento vermelho e tomate e o Joana Spritz são as bebidas selecionadas para esta happy hour.

O marisco é presença obrigatória neste menu desenhado para o verão. Ostras locais, misto de mariscos e tártaros com percebes, lagostim ou camarão são algumas das opções. Foto: DR

Haverá ainda espaço para degustar as sobremesas. Desenvolvida pela chef de pastelaria, Maria Ramos, o Santa Joana conta com uma seleção de sobremesas especiais, em homenagem ao antigo convento. Miniaturas de doces conventuais, que incluem mini pão de ló com azeite e flor de sal, torta de azeitão com sementes de coentros, dom rodrigo e brisas do loz com noz-moscada. Além desta extensa oferta, dispõe de um creme de gengibre com umeboshi e granita de morango e gelados caseiros, com sabores de leite, baunilha ou chocolate.

Fica situado na Rua Santa Marta, 61B (Marquês de Pombal) e abre ao público a partir das 18h, de terça a sábado, encerrando portas às 23h.