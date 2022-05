Vinhos para celebrar a terra mãe

Carlos Reynolds Rosé 2021

Do produtor Julian & Carlos Reynolds, com enologia de Nelson Martins, este rosé do Alto Alentejo provém de solos graníticos de um cabeço da Herdade da Figueira de Cima a uma altitude de 400 metros. Com influência climática da Serra de São Mamede, é feito exclusivamente da casta Aragonez vindimada durante a noite. Estágio sobre borras finas, filtragem e blend antes do engarrafamento onde também estagiou. €8,90

Carlos Reynolds Rosé 2021 Foto: D.R

Pé do Monte do Pico Arinto dos Açores 2020

Um vinho DO da Ilha do Pico feito a partir de Arinto-dos-Açores (cerca de 90%) com Verdelho e Terrantez do Pico. Com enologia de Fábio Rocha, da Adega do Vulcão dos italianos Cinzia Caiazzo e Gianni Mancassola, a vindima foi manual, fermentação através de leveduras indígenas, sendo envelhecido em tulipas de cimento por 18 meses em contacto com as borras. €49,99

Pé do Monte do Pico Arinto dos Açores 2020 Foto: D.R

Quinta dos Abibes Sauvignon Blanc 2020

A mais recente novidade de Francisco Jorge Batel Marques, mentor e vitivinicultor deste projeto da região da Bairrada, o vinho monocasta Sauvignon Blanc teve desengace total e foi fermentado em cubas de inox com temperatura controlada. O produtor refere que esta casta universal, na Bairrada, origina vinhos distintos e gastronómicos. €13,5

Quinta dos Abibes Sauvignon Blanc 2020 Foto: D.R

Rafeiro Rosé 2020

A marca Rafeiro Alentejano apresentou o seu novo rosé assinado pelos enólogos António Ventura e José Figueiredo. A ideia é que os vinhos reflitam o amor à vinha e à terra da Herdade do Monte Branco com mais de 200 anos de tradição vinícola. Os produtores referem castas com influência marítima e força continental, neste caso, de Cabernet Sauvignon e Touriga Nacional. €6,50.

Rafeiro Rosé 2020 Foto: D.R

Poças Reserva Tinto 2018

Produzido com uvas tintas provenientes do Cima Corgo e Douro Superior, este DOC Douro é feito com as castas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca de vinhas com idades entre os 40 e os 60 anos. Uvas selecionadas na vinha e cortadas à mão com enologia de André Pimentel Barbosa. Estagiou 12 meses em barricas novas de carvalho francês "Allier" com 300 litros de capacidade. €19

Poças Reserva Tinto 2018 Foto: D.R

Quinta do Côtto Sousão 2020

Um tinto DOC Douro do Baixo-Corgo produzido a partir da variedade Sousão de uma parcela plantada em 2001. A fermentação foi feita com cacho inteiro num lagar de inox com controlo de temperatura, 16 dias de maceração e pisa a pé no início. Estagiou 12 meses em barricas usadas de carvalho francês e uma de carvalho português, todas com 300 litros. €23