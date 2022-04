Vinhos tradicionais para juntar família e amigos

Subsídio, 2018

Feito na Casa Lima Mayer, este vinho tinto tem a assinatura de Rui Reguinga e prossegue o legado de Richard Smart e David Booth quando lançaram a primeira referência em 2003. O perfil é clássico, provém de uma vinha no Alto Alentejo, em Monforte, e resulta de um blend das castas Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Alicante Bouschet e Aragonez. A vindima é manual, e estagia durante oito meses em cuba de inox e dois meses em garrafa. €13 (1,5l)

Periquita Reserva 2020

Uma série de vinhos acabados de lançar junto com a campanha "Nas Bocas do Mundo" que reclama a marca de vinho de mesa mais antiga em Portugal desde 1850. Da casa José Maria da Fonseca, este Periquita Reserva tinto é feito com as castas Castelão (54%), Touriga Francesa (28%) e Touriga Nacional (18%). Estagiou oito meses em barricas novas de carvalho francês e americano. €8,99

Roquette & Cazes 2019

Manuel Lobo, enólogo da Quinta do Crasto no Douro, e Daniel Llose, do Château Lynch-Bages, da família Cazes em Bordéus, elaboraram este tinto clássico do Douro a partir das uvas Touriga Nacional (60%), Touriga Franca (25%) e Tinta Roriz (15%). As uvas são vindimadas manualmente e provêm, na sua maioria, da Quinta do Meco e de vinhas mais velhas no Douro Superior. Estagiou em barricas de carvalho francês cerca de 18 meses. €21,50

Bibi Colore 2019

Os vinhos de Bibi Graetz estão agora à venda em Portugal. O vinho icónico é o Colore tinto, este ano feito exclusivamente com a casta Sangiovese. Este produtor de vinho toscano a nordeste de Florença é particularmente conhecido pelo seu vinho emblemático Testamatta (Crazy Head). A propriedade tem aproximadamente 30 hectares de vinhas divididas em pequenas parcelas cultivadas organicamente. €259,71

Quinta do Pessegueiro Tinta Amarela 2019

Um tinto de um ano caracterizado por grandes oscilações na temperatura, considerado seco. As uvas deste monocasta Tinta Amarela foram transportadas em caixas de 22 quilos e estiveram 12 horas em câmara frigorífica. Estagiou em pipas de 225 litros durante um ano. Foi engarrafado em maio de 2021. €26

Dory Branco 2021

No entender do enólogo Diogo Lopes, este vinho marca uma evolução natural e que se tornou uma referência no seu segmento e imagem principal da casa Adega Mãe. O Dory Branco mantém o blend que o consagrou, embora a colheita 2021 esteja ligeiramente mais marcada pelo Alvarinho. Foi feito a partir das castas Viosinho, Arinto, Alvarinho e Sauvignon Blanc. €4,99

Real Companhia Velha Very Old Tawny 1927

Um clássico de um ano considerado como. Os responsáveis referem que, com quase 100 anos, revela uma surpreendente frescura, vigor e elegância. Recentemente, foi eleito o melhor vinho fortificado no evento Essência do Vinho. O vinho integra uma coleção especial para celebrar os 265 da empresa, juntamente com portos de 1900 e de 1908. Três garrafas de 200 ml, com uma edição limitada a 500 unidades.(coleção)