Vinhos para viajar pelo Verão

Plansel 25 Anos 2017

Um quarto de século na Quinta da Plansel em Montemor-o-Novo celebrado por este tinto alentejano com uma edição especial de 1000 garrafas. Produzido a partir das castas de eleição da casa: Touriga Nacional, Tinta Barroca e Touriga Franca, e ainda as Alicante Bouschet, Aragonez e Trincadeira. Vindima manual noturna e mosto estagiado durante dois anos em barricas de carvalho francês e um ano em garrafa. €99€.

Plansel 25 Anos 2017 Foto: D.R

Quinta de Ventozelo Rabigato 2021

Uma casta menos comum que reforça a gama de monovarietais e que se junta aos dois brancos da quinta duriense, Malvasia e Viosinho. Com enologia de José´ Manuel Sousa Soares, este DOC Douro provém de duas parcelas distintas a cerca de 240 metros de altitude que era já utilizada em lotes devido à sua elevada acidez natural. Uvas selecionadas, refrigeradas, desengaçadas e prensadas em ambiente inerte. €12

Quinta de Ventozelo Rabigato 2021 Foto: D.R

Quinta da Alorna Verdelho 2021

O novo monocasta DOC Tejo produzido pela quinta em Almeirim que recomenda a harmonização com peixe e marisco, entre outros sabores estivais, mas que também pode ser protagonista num aperitivo ao final de tarde. As uvas foram colhidas no período fresco da manhã, desengaçadas totalmente, esmagadas e prensadas suavemente. A fermentação a 16ºC em cuba de inox. Antes do engarrafamento o vinho é estabilizado e filtrado. €6,49

Quinta da Alorna Verdelho 2021 Foto: D.R

Rola Pipa Branco 2020

Uma novidade da Pico Wines com consultadoria enológica de Bernardo Cabral. Este branco é produzido com as castas Verdelho (30%), Arinto dos Açores (20%) e Terrantez do Pico (50%). A prensagem foi muito suave e as uvas selecionadas das zonas da Candelária, Barca e Lagido de Santa Luzia. Fermentou a 15 graus durante três semanas ficando em borras finas durante 10 meses. €22,50

Rola Pipa Branco 2020 Foto: D.R

Aveleda Fonte Rosé 2021

Um rosé típico da região dos vinhos verdes de perfil leve e frutado. Produzido a partir das castas Azal Tinto, Touriga Nacional e Espadeiro, ao estilo provençal, com vindima noturna, elaborado pelo método de prensagem direta, sendo as uvas submetidas a uma prensagem suave, usando apenas o mosto lágrima para fermentar. Fermentação em cubas de inox a temperatura controlada. €4,49

Aveleda Fonte Rosé 2021 Foto: D.R

Lima Mayer Rosé 2021

Disponível também no formato Magnum, este vinho é feito a partir da casta Aragonez no Alto Alentejo na Quinta de São Sebastião em Monforte. Com enologia de Rui Reguinga, é submetido a uma ligeira curtimenta com uma fermentação controlada e que resultou numa cor rosada intensa. Este rosé, ícone da casa, regressa agora ao mercado depois da última edição ter esgotado rapidamente. €7,80