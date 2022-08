Bons vinhos para atualizar a garrafeira em agosto

Vale D. Maria Douro Superior Branco 2021

O ano passado foi o superior tinto de 2020, este ano um branco com o caráter único do Douro que preserva a identidade das vinhas do Vale do Rio Sabor. Com enologia de Rui Viana, um blend das castas Rabigato e Viosinho que foi dividido em dois lotes, um deles pisado em lagares de granito e outro fermentado em cubas de inox. Estagiou seis meses em barricas de carvalho francês. €9,99

Vale D. Maria Douro Superior Branco 2021 Foto: D.R

Lavradores de Feitoria Branco 2021

A caminho de ser um clássico, este vinho promete frescura e acidez como as principais características, proveniente de uvas plantadas em parcelas de cotas mais altas com as castas Malvasia Fina, Gouveio e Síria, plantadas há cerca de 20 anos em solo de xisto. A vindima é manual para pequenas caixas, e a fermentação e estágio ocorre em cubas de inox. €5,89

Lavradores de Feitoria Branco 2021 Foto: D.R

Casa de Santar Rosé 2020

Já com alguns meses no mercado, este rosé é o primeiro single estate desta marca do Dão na categoria rosé, um dos muitos com a assinatura de Osvaldo Amado, e com uma produção limitada a 3500 garrafas. Os responsáveis classificam-no como gastronómico, produzido exclusivamente a partir da casta Touriga Nacional. Estagiou e fermentou durante três meses em barricas de carvalho francês. €14

Casa de Santar Rosé 2020 Foto: D.R

Espumante Naperão Vinhão

A casa define-o como único, bizarro e gastronómico. Um monocasta Vinhão, este DOC Vinho Verde tem enologia de José Antas Oliveira que utilizou o método de espumantização Charmat (segunda fermentação em inox) com a ideia de preservar o perfil aromático da casta. As uvas são de cepas velhas de alguns associados da adega. Antes de ser lançado estagia em garrafa. €7,95

Espumante Naperão Vinhão Foto: D.R

Borges Vintage Porto 2020

Marcado pelo clima extremo e vindima precoce, o vinho foi declarado pela casa como Vintage Clássico. As uvas, que provêm da Quinta da Soalheira, no Douro – adquirida em 1904 pelos irmãos Borges –, foram selecionadas e vinificadas com recurso a pisa a pé de forma a promover uma maceração e extração intensa. Os responsáveis acreditam que será um néctar memorável, carregado de história e estórias. €75

Borges Vintage Porto 2020 Foto: D.R

Fonseca Bin 27

Num ano em que esta referência comemora 50 anos, a casa Fonseca reedita este Porto que, na realidade, existe há mais de um século, mas anteriormente servia apenas para consumo familiar. Lançado pela primeira vez em 1972, o Bin (compartimentos onde os vinhos eram guardados) provém principalmente das quintas próprias da marca localizadas no Cima Corgo. Não precisa de ser decantado uma vez que foi estabilizado a frio antes de ser engarrafado. €14,50