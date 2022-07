Será este o cocktail mais refrescante do verão?

A bebida levemente gaseificada Why Not Soda vem em quatro sabores: limão e erva-mate, pêssego e gengibre, cola natural e framboesa e tomilho Foto: D.R

- 150 ml de Why Not Soda de limão e erva mate- 50 ml de vinho do Porto branco seco- 1 raspa de limão- Misturar a Why Not Soda com o vinho do Porto branco- Finalizar com uma raspa de limão- Voilà! Pronto a beber.