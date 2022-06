Vinhos para festejar o maior dia do ano

Já Te Disse Alicante Bouschet 2020

O topo de gama da marca Já Te Disse é este monovarietal Alicante Bouschet com uma edição especial de 3200 garrafas. Estagia durante 14 meses em barricas novas de carvalho francês. Com enologia de Joachim Roque, o enólogo luso-francês que já trabalhou em Bordéus, Napa Valley e também no Alentejo, chega agora ao mercado esta nova referência. Todas as garrafas são numeradas e lacradas: €98,50

Já Te Disse Alicante Bouschet Foto: D.R

Terras do Grifo Branco Biológico

Da casa Rozès, este DOP branco duriense foi feito com as castas Códega do Larinho e Verdelho. A fermentação alcoólica ocorreu em cuba de aço inoxidável a uma temperatura controlada entre 14 e 16 graus. Após a fermentação, o vinho é mantido em cuba de inox em contacto com as borras finas até ao engarrafamento, por forma a manter a sua frescura e ganhar complexidade. €9

Terras do Grifo Branco Bio Foto: D.R

Menin Grande Reserva Tinto 2019

O vinho DOC Douro nasce de um field blend de vinhas velhas de 54 castas de diferentes talhões e parcelas com diferente exposição solar. As fermentações são feitas a temperaturas controladas, seguindo-se um estágio de 20 meses em barricas novas de carvalho francês. Predominam as castas Tinta Amarela e Touriga Franca. Neste blend há 2% de castas brancas. A enologia é de João Rosa Alves com consultadoria de Tiago Alves de Sousa. €50

Grande Reserva Menin Douro Estates Foto: D.R

Quinta de Monforte Alvarinho 2021

A casta de uma boa parte dos brancos de excelência de Portugal volta a ser rainha nesta quinta de Penafiel. Os solos de granito proporcionaram um vinho leve, mineral e fresco. A vinificação a cargo do enólogo Francisco Gonçalves foi feita de bica aberta, com fermentação a temperatura controlada e estágio em cuba de inox. Foram produzidas apenas 3000 garrafas. €18

Quinta de Monforte Alvarinho Foto: D.R

Muralhas de Monção 2021

Um clássico dos verdes que ganhou vários prémios recentemente, da sub-região de Monção e Melgaço. Feito com as castas Alvarinho (85%) e Trajadura (15%) tem um carácter predominantemente frutado. Na vinificação houve seleção de uvas e decantação durante 24 horas a 14 graus. A fermentação foi controlada e a estabilização pelo método de contato. Filtração por terras e final por membranas. €4,59

Muralhas de Monção Foto: D.R

Favaíto

O novo lançamento do Moscatel da Adega de Favaios, os primeiros portugueses a obter o certificado Vegan. Já anteriormente os DOC Douro da adega receberam a mesma certificação, mas desta vez chega aos vinhos fortificados. Há uma década que a casa não usa qualquer produto de origem animal no processo de vinificação. As exceções são os Moscatéis mais velhos que não podem ostentar o selo. €6,09