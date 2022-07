Vinhos para longos dias de calor

Dama do Monte Branco 2020

A nova marca da Herdade Grande, através das pinturas de António Saiote, homenageia a mulher alentejana que os responsáveis definem como uma nobre força de trabalho que é igualmente génese e âncora da família. Feito com as castas Verdelho, Viosinho e Antão Vaz, este vinho da família Lança estagiou em borras finas e batonnage durante seis meses. €8.90

Três Bagos Reserva Branco 2021

Com a assinatura da casa Lavradores de Feitoria, a mais recente novidade duriense é um blend típico feito com castas autóctones do Douro: Viosinho, Gouveio e Rabigato. As uvas foram colhidas em várias quintas ao longo das três sub-regiões Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Com enologia de Paulo Ruão, o vinho fermentou em inox e em barricas, onde também estagiou durante seis meses. €8,49

Poças Fora da Série Plano B 2021

O mais recente lançamento da casa produtora de Vinho do Porto e Douro, feito a partir de uma mistura das castas Gouveio e Rabigato no Douro Superior. O plano era fazer um vinho monocasta Rabigato, mas decidiram avançar com um plano alternativo, daí o Plano B. A enologia é de André Pimentel Barbosa, que estagiou o vinho em barricas usadas de carvalho francês com 300 litros de capacidade durante 10 meses. €20

Naperão Rosé 2021

Um vinho da Adega Cooperativa de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez da coleção Naperão, DOC Verde, com enologia de José Antas Oliveira. Produzido em solo granítico e arenoso a partir das castas Vinhão (40 %), Borraçal (30 %) e Espadeiro (30 %), de vinhas com uma idade média de 25 anos. O vinho é mantido em cubas de inox para posteriormente ser estabilizado e engarrafado. €2,95

Casa Velha Gouveio 2021

A Adega de Favaios apostou na casta Gouveio por a considerar com elevado potencial daquela zona de planalto do Douro. Com enologia de Miguel Ferreira, Celso Pereira e Filipe Carvalho, a fermentação é longa (de 15 a 20 dias) e feita em cubas de inox. O estágio ocorre durante cinco meses também em inox. Deste branco foram produzidas 2000 garrafas. €5,75

Mainova Branco 2021

Vinhos vegan de pouca intervenção como de resto acontece com todas as referências da Herdade da Fonte Santa no Vimieiro (Alto Alentejo). Um vinho regional alentejano produzido com as castas Arinto, Verdelho e Antão Vaz e vindimado manualmente durante a noite. Estagiou em inox e 10% em barricas de carvalho francês. A enologia é de António Maçanita e Sandra Sarria. €9,85