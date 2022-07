Nómada Chiado. Um ponto de encontro entre o design e a gastronomia

Mal entramos no Nómada Chiado, junto ao Largo Camões, em Lisboa, sentimos que estamos num sítio envolvente. Mais para o fim da experiência, Rui Oliveira, um dos responsáveis pelo Nomáda Chiado (junto com o chef Francisco Bessone), há-de contar-nos sobre o prémio de design que o espaço recebeu: a distinção internacional Restaurant & Bar Design Awards.

Nómada Chiado

Pensado pelo atelier Spacegram Studio, o Nómada Chiado faz-se notar pelos apontamentos em mármore rosa e as paredes de madeira criadas em 3D. O espaço, nas várias salas, envolve-nos e acolhe-nos como se lá pertencesssemos, e convida-nos a passar pela barra, onde o chef Francisco Bessone prepara os pratos com cuidado minucioso.

Nómada Chiado Foto: Francisco Nogueira

Já na sala interior, começa a verdadeira aventura na cozinha nipónica. Há dois menus de degustação (com 10 ou 12 momentos, €65 ou €79), a abrir com quatros pratos de entrada muito particulares. São eles o cone de tataki de atum com pó de alga nori, sésamo e cebola confitada em vinho do Porto, crocante e delicioso; um tártaro de novilho, gengibre, pasta de malagueta e gema com citronela; vieiras com puré de goma wakame, beurre noisette e amendoim; e um carpaccio de lírio com ponzu, azeite de alho e raiz de aipo. Com estas combinações, a experiência podia perfeitamente terminar aqui e saltarmos para a sobremesa, mas o que vem a seguir é bom demais para ser dispensado.

Nómada Chiado Foto: Francisco Nogueira

O chef abre o segundo momento da experiência com uma seleção de sushi e sashimi, onde se combinam lírio, atum, salmão, camarão, lavagante ou vieira em forma de rolls, niguiri, sashimi, maki ou gunkan, sempre com sabores muitíssimo apurados e distintos. Elementos da cozinha japonesa como o ponzu, o itogaki ou o tobiko vão sendo integrados de forma a enaltecer cada prato. Quando chegamos à sobremesa, há já um crescendo de sabores que nos fazem querer desfrutar de cada minuto no Nómada Chiado. Terminamos com um fofo de chá verde com matcha, chocolate branco, crocante feuillitine, e gelado de melão e gengibre, e com a certeza de querer voltar a repetir.

Nómada Chiado Foto: Francisco Nogueira

Onde? R. Horta Seca 5 B, Lisboa. Quando? Das 12h30 às 15h, das 19h30 às 23h (excepto sexta-feira e sábado, fecha às 23h30). Encerra à segunda-feira e ao domingo. Reservas 912 284 684