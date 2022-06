Vinhos para entrar de férias em grande

Herdade Grande Clássico Branco 2021

No ano em que se comemora 25 anos do rótulo promovido por António Lança, um branco típico da Vidigueira feito a partir das castas Roupeiro (30%), Verdelho (30%), Viosinho (20%) e Antão Vaz (20%) com enologia de Diogo Lopes. A vindima é mecanizada e noturna, o desengace total, seguido de choque a frio. Fermentação em cubas de inox e estágio em borras finas e batonnage durante seis meses. €8,45

Herdade Grande Clássico Branco 2021 Foto: D.R

Céu na terra Alvarinho 2020

Um vinho feito por o "master of wine" Liam Steevenson e pela enóloga Joana Santiago. Uma expressão artesanal do Alvarinho produzido a partir de vinhas da sub-região de Monção e Melgaço. Os responsáveis referem um vinho verdadeiramente único, elegante, fresco e cítrico, mas que evolui na garrafa com o tempo e no copo quando aberto. Colheita manual e fermentação durante um mês. Envelhecido durante sete meses em cubas de aço inoxidável. €15,40

Céu na terra Alvarinho 2020 Foto: D.R

Naperão Branco Grande Escolha 2021

Um típico dos verdes com denominação de origem e enologia de José Antas Oliveira. O branco resulta de um lote especial de diferentes variedades brancas da região: Loureiro (85%), Alvarinho (5%), Trajadura (5%) e Arinto (5%). As vinhas são conduzidas em cordão simples e têm uma idade média de 15 anos. As uvas são vinificadas de forma cuidadosa de forma a extrair o máximo potencial. O vinho é mantido em cubas para posteriormente ser estabilizado e engarrafado. €5,99

Naperão Branco Grande Escolha 2021 Foto: D.R

Raio de Luz 2020

Um tinto do Douro com enologia do Alentejo (Herdade do Rocim – Catarina Vieira e Pedro Ribeiro) feito com vinhas velhas provenientes das três sub-regiões. Os enólogos salientam a frescura do Baixo Corgo, a complexidade do Cima Corgo e a potência do Douro Superior. Fermentado em lagares de granito e estágio de 16 meses em balseiros de carvalho francês. €9,95

Raio de Luz 2020 Foto: D.R

Terras do Grifo Rosé 2021 Bio

O resultado da produção de uvas biológicas, sem qualquer uso de herbicidas, pesticidas ou produtos que tenham sido sintetizados. Da casa Rozès, um DOP Douro feito a partir das castas Touriga Franca e Touriga Nacional. A fermentação em cuba de aço e estágio em cuba de inox em contacto com as borras finas até ao engarrafamento. €9

Terras do Grifo Rosé 2021 Bio Foto: D.R

Já Te Disse Tinto 2020

A nova edição do vinho com dois rótulos (cão e caçador) ambos desenhados por Siza Vieira. Com produção de Pedro Patrício e enologia de Joachim Roque, o tinto resulta de um blend com Petit Verdot (40%), Syrah (30%) e Alicante Bouschet (30%). A vinificação é feita casta a casta em lagares com pisa a pé e estagia 12 meses em barricas novas de carvalho francês. €84,90