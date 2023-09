O chef Alexandre Silva está "on fire" na Ericeira

Alexandre Silva "chama-nos" para um evento muito especial no Emme, ao final da tarde do dia 29, onde promete oferecer um jantar único, inteiramente cozinhado no fogo, ao vivo e em direto, acompanhado por boa música e, esperemos, um autotanque dos bombeiros voluntários da Ericeira....

Alexandre Silva em um evento, localizado no EMME. Um jantar inteiramente cozinhado no fogo, ao vivo, em direto, e acompanhado por boa música. Foto: DR

Neste dia o restaurante do Hotel Immerso foge um pouco à sua carta habitual e prepara-se para servir coisas tão deliciosas como leitão assado mais ou menos como em Negrais; arroz de forno com chambão de vaca e molho de ginja de Óbidos; "cachorro" de polvo e outras coisas; e torricado de tacalhau, creme de azeitonas, salada de tomates e cebola roxa.

São apenas alguns dos pratos que o chef do estrela Michelin Loco e do Emme está a preparar para o evento. Noutros brilham os vegetais, como no caso do Flat Bread de pera rocha do Oeste e queijo azul; na salada de alho francês assado, laranja, vinagrete de limão tostado e hortelã; ou no taco de vegetais na brasa, alho negro e ervas da horta, todos a mostrar como este método de confeção tradicional se coaduna perfeitamente com abordagens contemporâneas e mais criativas. Até as sobremesas saem a fumegar: meloa grelhada, crumble de sementes e mel, iogurte de ovelha e calda de cardamomo fumada; pão de ló de chocolate no forno a lenha e nata de fava com tonka.

Alguns dos pratos que o chef do estrela Michelin Loco e do Emme está a preparar para o evento. Foto: DR

Se ainda não está a salivar só pode ter perdido o paladar com o covid-19, porque caso contrário não há como perder esta grande despedida de setembro, com vista para as ondas do mar da Ericeira e para as chamas da enorme lareira de exterior onde vai acontecer muita magia.

Uma despedida do verão que promete encantar com a vista para as ondas do mar da Ericeira. Foto: DR

O evento começa às 18h, de dia 29 e estende-se até às 22h30. Tem um custo de 180 euros, com direito a bebidas e as reservas podem ser feitas através do ‎+351 261 104 420 ou do e-mail reservas@immerso.pt. Mas se o fizer sexta dia 22, tem direito a um preço especial: 150 euros.