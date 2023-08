Um mexicano fiel à tradição em Lisboa

A azáfama que encontramos a uma quarta-feira de um dia banal em julho, no LxFactory, prova-nos que este continua a ser um dos epicentros cool da cidade. De turistas a "nativos", esta location enche-se de vida às 20h, quando nos pousam uma margarita de morango sobre a mesa, acompanhada do clássico pico de gallo, ao som de um DJ, rodeados de motivos alusivos à cultura mexicana, incluindo divertidas referências religiosas (há santos iluminados com luzes néon vermelhas e na casa de banho, lemos: "¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?", uma referência a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México).



Estamos no Mex Factory, o mexicano que ocupa uma das casas do antigo complexo de fábricas, um dos mais populares da capital, fundado em 2017 por Luís Roquette, e que renovou agora a sua carta de verão, e que num grafitti que tem na esplanada (a esplanada a que o proprietário chama de Frida Khalo) deixa logo a sua mensagem bem clara: "Para todo mal, Mezcal, para todo o bien, también".

Embora não sejamos grandes apreciadores de sítios com muita movida, este cativa nem que seja por ver chegar os coloridos pratos às mesas – já agora, a ocupação interior e esplanada tem espaço para 90 pessoas, e há menus de grupo.

Tostada de Atún: atum braseado com maionese de chipotle, abacate e alho francês sobre uma tortilha de milho crocante. Foto: Austėja

São eles - os pratos – uma Tostada de Atún (€9,50) servida em forma de atum fresco ligeiramente braseado com maionese de chipotle, abacate e alho francês sobre uma tortilha de milho crocante, e que é considerada uma entrada. Por sinal, perfeita para partilhar e abrir espaço para provarmos mais coisas: na carta há as típicas quesadillas, os nachos, e os burritos, claro, a par de uma boa variedade de tacos (são servidos 3). No prato principal, brilham os novíssimos tacos Bistek (€12) compostos por novilho marinado e grelhado sobre puré de feijão preto, abacaxi em molho Guajilo, pimento amarelo, cebola roxa, crumble de chouriço preto e coentros. Como na temporada estival as ensaladas são dos pratos mais pedidos, aqui chegam com opção vegan (€10,50) e Pollo (€12,50), com frango.

Tostada de Atún: atum braseado com maionese de chipotle, abacate e alho francês sobre uma tortilha de milho crocante. Foto: Austėja

A carta de sobremesas – que aqui nos é servida em formato de "pijaminha" – vê-se aumentada com a chegada da La Banderita (€11,95) uma sobremesa composta por "pipocas" de churros com doce de leite, pastel de chocolate e tarte de queijo, e ainda espuma de amendoim. Mais uma vez, voltamos a partilhar um prato que se revela extremamente guloso.

A famosa "tarta de queso". Foto: Austėja

Sem esquecer as bebidas, podemos contar com vinhos nacionais – por sinal, escolhidos por alguém que entende do assunto – e a nossa escolha foi o João Pato aka Duckman, da Bairrada, natural. Entre as cervejas mexicanas há Corona, Desperados, Pacífico, Modelo e Modelo Negra, e claro que também há um shot especial da casa que não nos atrevemos a provar: tequila, canela, mel e malagueta (€3).

Pacífico, uma cerveja mexicana estilo pilsner, disponível na carta. Foto: Austėja

Onde? Rua Rodrigues Faria, 103, Edifício H, Piso 0 Espaço 0.09ª 1300-501 Lisboa Quando? De domingo a quinta-feira das 12h à meia-noite, de sexta-feira a sábado das 12h às 2h. Reservas+351 926 396 317