Chefs on Fire regressa a Cascais

A 6ª edição do Chefs on Fire em Cascais chega com o outono. Haja alguma coisa que ajude a mitigar a dor de dizer adeus ao verão, capaz de aquecer o corpo e a alma. Será nos dias 20, 21 e 22 de setembro que o famoso firepit será reacendido em Cascais, para mais uma edição do festival onde o essencial – fogo, boa comida e boa música – nunca falta. Vai decorrer na Fiartil – a Feira de Artesanato do Estoril – e os bilhetes já estão à venda.

Desta vez, o Chefs on Fire vai reunir 27 chefs nacionais, três chefs internacionais e 12 concertos ao vivo – sim, que nem só de carne e peixe vive o homem. Para além de oito estrelas Michelin, o festival vai contar também com novos talentos, cujo trabalho terá oportunidade de descobrir no firepit, em pratos exclusivamente criados para o evento.

O firepit de 90 metros quadrados vai arder durante 72 horas Foto: Hayley Kelsing

Já no que toca a música, o Chefs on Fire vai oferecer animação da boa com concertos de Bárbara Tinoco, Buba Espinho, Capitão Fausto, Ganso, HMB, Iolanda, Janeiro, Manga Limão, Rapaz Ego, RIOT B2B PEDRO DA LINHA, Rita Onofre e Tatanka & Miguel Araújo.

Criado em 2018, este evento único em Portugal reúne os melhores chefs nacionais e internacionais, convidando-os a cozinhar apenas com fogo, fumo e lenha, durante 72 horas, à volta de um firepit de 90 metros quadrados. Um festival familiar de slow cooking que celebra as origens da comida e do fogo, bem como a sustentabilidade ambiental.

Há carne e peixe para todos os gostos Foto: Hayley Kelsing

Os bilhetes já estão à venda no site do evento. O passe diário inclui cinco doses de comida e duas bebidas e custa 90 euros. Já o passe para os três dias inclui 15 doses de comida e 10 bebidas, e custa 230 euros. Há uma zona para crianças, com doses dedicadas, e cujo bilhete diário custa 20 euros.

O Chefs on Fire tem qualquer coisa de festim de aldeia gaulesa e quem é que, em criança, não sonhou em poder participar num desses? Simplesmente, talvez não haja carne de javali e a música será certamente melhor.

E é provável que saia do festival com novos amigos Foto: Manuel Manso

Onde? FIARTIL – Feira de Artesanato do Estoril Avenida Amaral, 2765-192 Estoril Horário? Dias 20, 21 e 22 de setembro, do meio-dia à meia-noite.