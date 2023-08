Um dia na vida de… Alexandre Silva, o “Loco” que domina o “Fogo”

Alexandre Silva esteve sempre na vanguarda da cozinha portuguesa combinando tradição com novidade. Aprender mais é a sua forma de estar na vida. Em Lisboa, abriu os restaurantes Loco, onde ganhou uma estrela, e Fogo onde os sabores se misturam com a memória.

A que horas se costuma levantar?

Tenho o despertador para as 6h50, levanto-me a essa hora.

O que costuma refletir/ponderar/pensar nos primeiros minutos acordado?

Na agenda que tenho para esse dia, tento imaginar o meu dia a acontecer.

Qual é a sua rotina quando se levanta?

Tomar banho, vestir-me, acordar a minha filha mais velha, vesti-la e tomamos o pequeno-almoço juntos.

Que tipo de pequeno-almoço costuma tomar?

Simples, se não tiver de levar a minha filha à escola nem pequeno-almoço tomo, passo muitas horas sem comer. Se ela tiver escola, comemos uma torrada, ela bebe uma caneca de leite e torrada com azeite e açúcar.

Costuma haver algum tipo de atividade antes do trabalho?

Às vezes ginásio, outras é da escola da minha filha para o trabalho.

Qual é o seu trajeto diário? Como o faz? A pé, automóvel, transportes...

Vou de casa para a escola da minha filha, depois vou direto ao restaurante Loco. Estou lá um bocado e depois sigo para o restaurante Fogo. Tudo isto de automóvel.

Um dia na vida de... Alexandre Silva. Foto: DR

Tem algum tipo de preparação prévia para o trabalho?

Faço sempre a minha agenda para o dia seguinte. Sou uma pessoa organizada, ou pelo menos tento, sempre com papéis e papelinhos, com as metas a atingir bem definidas.

A que horas começa a trabalhar?

8h30.

Quais são as suas principais tarefas e responsabilidades no trabalho?

A minha principal tarefa é gerir os restaurantes e motivar as equipas o máximo que consigo.

Como gere o seu tempo?

Na maior parte das vezes, são as outras pessoas que o gerem. O meu tempo é gerido a ter tempo para os colaboradores.

Como lida com a pressão e o stress?

Depende, com a pressão lido bem, com stress nem por isso. Ninguém deve viver sobre stress, há coisas que fogem à nossa responsabilidade.

Qual é a parte favorita e menos agradável do trabalho e porquê?

A favorita é quando tudo corre bem e não há problemas para resolver. A menos agradável é passar o dia a resolver problemas.

Tem uma equipa a trabalhar consigo? Como gere a comunicação com eles?

Sim, tenho uma excelente equipa a trabalhar comigo, e estou sempre disponível para eles.

Alexandre Silva é chef do FOGO. Foto: DR

Costuma fazer pausas no trabalho? Para?

Não costumo fazer pausas. Nunca paro.

Interrompe o trabalho para almoçar? O que costuma comer e onde?

O maior parte do meu trabalho acontece quando os outros almoçam, por isso, interromper para almoçar raramente acontece.

Como lida com eventuais críticas e elogios ao seu trabalho?

As críticas e elogios fazem parte do nosso trabalho. Não podemos agradar a toda a gente, nem quero. Lido bem com isso.

O que diria sobre a ideia de que as pessoas com quem se relaciona profissionalmente têm de si?

Que sou uma pessoa justa.

Ao longo do dia dá importância às redes sociais?

Dou a importância que merecem, uso-as como ferramenta de trabalho.

Tem hobbies ou atividades que faz regularmente?

Sim, tenho hobbies, sou uma pessoa normal. Gosto de fazer todo-o-terreno e de viajar com a minha família nuclear.

A que horas costuma terminar a atividade profissional?

Depende, mas em média, por volta da meia-noite e meia.

"Leva" trabalho para casa?

Claro, que remédio tenho eu... a minha mulher é a minha sócia e, por muito que não queiramos falar de trabalho, por vezes acontece.

Na cozinha do chef. Foto: DR

Costuma conversar com alguém sobre a sua atividade no final do dia?

Costumo evitar esse tipo de conversas.

Costuma viajar com frequência nas suas atividades profissionais?

Felizmente viajo bastante. Tenho essa sorte e as oportunidades para poder mostrar o meu trabalho fora de portas.

Há muita diferença entre os dias da semana e os fins de semana?

Para mim são iguais, com a diferença de que se levo ou não a Noa à escola.

Quais são os seus hábitos de jantar? Horário e exemplo de menu?

O meu hábito é não jantar.

O que faz antes de dormir?

Dou um biscoito à Alba (minha cadela) e vou dormir.

A que horas se costuma deitar e quantas horas dedica ao sono?

Costumo deitar-me por volta da 01h30. Infelizmente, durmo muito pouco, cerca de 5 horas por noite.

Como mantém o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional?

Com muita dificuldade.

Vê-se a ter outra profissão?

Vejo-me a ter todas as profissões do mundo. Sou apaixonado por fazer coisas, tenho a necessidade de saber de tudo um pouco, tudo me apaixona.

O que mais gosta e menos gosta na sua profissão?

O que mais gosto é do facto de conhecer muitos perfis diferentes de pessoas. Já o que gosto menos, é que pode ser o caminho para destruir uma vida, a vida de cozinheiro não é fácil. Quem acha que é, está enganado, e a televisão tem muita culpa nisto, passa uma ideia de romance.