Chef Ana Moura lança uma série de jantares em dueto

O nome desta série é um deleite por si só – "Duetos no LAMELAS". Com o objetivo de mostrar a sua cozinha alentejana, na qual usa alimentos típicos, ao mesmo tempo que renova as regras da cozinha tradicional, Ana Moura abriu o Lamelas, em Porto Covo, em maio de 2021. Mas agora é tempo de reabrir as portas para receber outros convidados.

Duetos no Lamelas arranca a 29 de setembro, com duração até ao início de dezembro, tendo como primeira convidada a responsável pela restruturação da Cortes de Cima, Anna Jørgensen, filha do casal Jorgensen - ele dinamarquês, ela americana.

Anna Jørgensen, será a primeira convidada do "Duetos no Lamelas" Foto: DR

Com apenas 38 anos e a chefiar o seu próprio restaurante, Ana Moura, tenta seguir à risca o receituário tradicional alentejano. "O importante é que cada prato remeta para casa, para a memória dos sabores que nos são familiares", afirma, em comunicado à imprensa. "Sempre gostei de receber e estes Duetos são uma oportunidade de convidar amigos com os quais me identifico. Vão ser 6 jantares, cada um deles com uma abordagem diferente."

O primeiro jantar acontece às 20h de sexta-feira. Nele, inclui-se: pão, manteiga de cor, toucinho frito; sardinha, tomate, pimentos assados; almece com abrótea curada, tártaro de abrótea, abrótea com pil pil; fricassé de mexilhão e robalo; arroz de sapateira; jantarinho de Grão com Cação; e migas doces. O pairing é feito com os vinhos Cortes de Cima: Cortes de Cima Branco, Cortes de Cima Tinto, Salino Branco e Salino Tinto. Termina com café e medronho. Os jantares custam €60 por pessoa (incluindo bebidas).

Eis os próximos:

13 outubro – David Jesus, do restaurante vegetariano Seiva. Menu: peixe e vegetariano.

27 outubro – Luís Mota Capitão da Herdade do Cebolal junta-se a Ana Moura para apresentação de novos vinhos.

10 novembro – Marta Figueiredo, do Estrela da Bica ruma ao Alentejo, onde se junta a Ana Moura para menu onde os mini pratinhos são as estrelas.

24 novembro – Jacinta Sobral d’A Serenada vai ser a convidada desde quinto dueto. A ideia é casar os petiscos de Ana Moura com os vinhos d’A Serenada.

8 dezembro - Miguel Peres do Pigmeu encerra este ciclo de duetos. E o tema só poderia ser um: o porco.