Um decadente gelado de azeite virgem com flor de sal

Se está atento às redes sociais, provavelmente deparou-se com uma combinação inusitada de gelado de baunilha e sal marinho, regado com fios de azeite. Esta sobremesa, popularizada pela cantora Dua Lipa, tornou-se num autêntico fenómeno e, se suscitou curiosidade ou abriu o apetite, há um restaurante em Lisboa que está a apresentar esta iguaria na sua carta.

O Santa Marta, restaurante do hotel Locke de Santa Joana, apresenta um gelado com uma pitada de autenticidade. O menu das sobremesas conta com uma estreia que desperta interesse e divide opiniões: o gelado de azeite virgem. Ao gosto do azeite virgem extra, junta-se a flor de sal, numa junção de sabores doces e salgados.

O menu das sobremesas conta com uma estreia que desperta interesse e divide opiniões: o gelado de azeite virgem Foto: Henrique Isidoro

As criações caseiras da chef Maria Ramos são servidas numa taça com uma dimensão generosa, contando com outras opções que se distanciam do comum. Gelado de pistácio, acompanhado de creme e pistácios caramelizados, e gelado de banana integram as propostas. Para os visitantes que escolhem não se aventurar por combinações improváveis, também estão presentes os sabores clássicos: baunilha, chocolate e um sorbet de morango.

Além do sabor a azeite virgem, também o gelado de pistácio, acompanhado de creme e pistácios caramelizados e gelado de banana integram as propostas Foto: Henrique Isidoro

Albergados pelo calor e no conforto da esplanada espaçosa, também é possível provar pizzas, pastas e proteínas grelhadas, tudo pratos com cunho da cozinha mediterrânica que caracteriza este restaurante.

Albergados pelo calor e no conforto da esplanada espaçosa, também é possível degustar pizzas, pastas e proteínas grelhadas, todos pratos com cunho da cozinha mediterrânica que caracteriza este restaurante Foto: Francisco Nogueira

O espaço está aberto diariamente, do 12h às 23h. Fica localizado na R. de Santa Marta 61, 1150-294, em Lisboa.