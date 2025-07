O melhor bar do mundo fica em Chicago

O Kumiko, um dining bar japonês situado no bairro West Loop de Chicago, acaba de ser distinguido com o prémio de Melhor Bar do Mundo, na 19ª edição dos Spirited Awards. O galardão foi entregue pela James Beard Foundation, uma das mais prestigiadas associações do setor da hospitalidade e gastronomia, durante a conferência Tales of the Cocktail, realizada em Nova Orleães. Mas não precisamos de ir tão longe para experimentar o que de melhor se faz no mundo dos cocktails porque aqui ao lado, em Madrid, o Devil’s Cut recebeu o prémio de Melhor Novo Bar Internacional.

O Kumiko foi fundado em 2018 por Julia Momosé, ex-mixologista do The Aviary, outro famoso bar de Chicago, e autora de The Way of the Cocktail, obra premiada que mergulha na filosofia de criação de cocktails com base nos micro-temporais japoneses – ao contrário dos ocidentais, os japoneses não dividem o ano em apenas quatro estações, mas em 24 sekki, subdivisões sazonais maiores, e 72 ko, micro-temporais ou microestações, que consistem em períodos de cerca de cinco dias cada, com nomes poéticos e baseados em observações da natureza. Também o nome do bar está diretamente ligado à cultura nipónica, sendo o nome de uma técnica tradicional japonesa de marcenaria, em que padrões intrincados são criados unindo pequenos pedaços de madeira, mas sem usar pregos ou cola.

Kumiko tem um ambiente minimalista e acolhedor, com interiores suaves em madeira clara, tijolo exposto e elementos de decoração que evocam um refúgio elegante no meio do West Loop. Oferece um menu estilo omakase – palavra japonesa que significa "deixo à sua escolha" ou "confio em si" e que, no contexto da gastronomia, significa uma experiência na qual o cliente entrega ao chef a responsabilidade de escolher e preparar os pratos ou, neste caso, os cocktails – combinando whisky japonês, shochu, sake e ingredientes locais.

Os clientes podem desfrutar de um menu à la carte com pratos sofisticados e centrados nos ingredientes, ou optar por um menu sazonal de degustação, que inclui quatro harmonizações distintas: cocktails leves, cocktails mexidos, bebidas sem álcool (spiritfree) e sake japonês. O Kumiko oferece também experiências de food pairing, com pratos como o katsu sando ou arroz com curry ao estilo kaiseki, que complementam os cocktails com elegância, criando uma experiência sincrética entre bebida e comida.

"Através do Kumiko," pode ler-se no site do bar, "Momosé procura ampliar a compreensão da culinária japonesa – revelando a sua riqueza emocional, desde a elegância delicada até aos sabores reconfortantes e fritos. É uma cozinha que é ao mesmo tempo artística e quotidiana, reservada e expressiva."