JEZZUS, uma pizzaria artesanal com produtos portugueses premium

Há poucas coisas tão cosmopolitas como um balcão de cadeiras alta, com vista para a rua, para o trânsito, para os passantes. Pelo menos, para quem gosta de observar essa azáfama natural da cidade enquanto beberica com descontração um mojito de medronho, como fizemos, na vitrine da JEZZUS, nova pizzaria do bairro dos Anjos, em Lisboa. O espaço é minúsculo, e o desafio foi enorme, conta-nos Pedro de Jesus, um dos filhos de Alfredo Paulo de Jesus, conhecido empresário da restauração em Lisboa, que em 1978 fundou o Grupo Alfredo de Jesus.

Burrata acompanha com tomates confitados e pesto de pistácio. Foto: @jezzuspizzaria

Entre a conversa, mais uns goles no mojito e a observação permanente da movida do bairro, vamos notando pequenos indícios, na decoração da pizzaria, que nos remetem para tudo o que é local e artesanal. Ao contrário de outros projetos neste segmento, a JEZZUS vai buscar cereais e farinhas vivas portuguesas de moleiro (mais precisamente, ao produtor Paulino Horta) – e percebemos isto porque só há duas sacas de farinha guardadas num pequeno repartimento na parede, tal é a aposta na luta contra o desperdício e na logística de dar primazia ao que é português. Depois de chegar às mãos dos pizaiolos, a massa mãe feita aqui vai fermentar de modo natural entre 48h a 72h. O resultado? Nunca saímos daqui com a sensação de barriga inchada, tal é a fácil digestão que esta escolha oferece.

Pizza com creme de espargos e courgete, mozzarella fior di latte, queijo ovelha, espargos, courgete e pistacho. Foto: D.R

Mas vamos à comida, que é para isso que aqui estamos: nas entradas, os deliciosos rotolinos (rolinhos de massa mãe) recheados com iguarias igualmente adquiridas em pequenos produtores portugueses - por exemplo, com o chouriço de porco preto alentejano ou com o queijo de ovelha – chegam em três versões diferentes (€8); a burrata acompanha com tomates confitados e pesto de pistácio (€10,50); e as bordas de massa mãe são servidas com molho de tomate temperado, creme de queijo de ovelha e pesto de manjericão (€6).

Pizza Camarão ao Alhinho. Foto: D.R

Chegando às pizzas, é curioso ver que as mais sazonais são muitas vzes as mais pedidas, e que na "batalha" italiano vs português as criações originais inspiradas em pratos portugueses ganham. Falamos da Judas dos Açores, com mozzarella fior di latte, ananás assado dos açores, chouriço de porco preto alentejano, parmesão de 24 meses e broto/pesto de coentros, ou da Bulhão Pato (creme de bulhão pato, mozzarella fior di latte, amêijoa, pecorino, pesto de coentros e raspa de limão (cada uma a €16), que são verdadeiras bestsellers. Destacamos ainda a Mother of Jezzus, uma espécie de pizza da casa, que combina mozzarella fior di latte,curgete, alho francês, queijo azul de azeitão, pistacho e parmesão de 24 meses (€12) - todas elas são feitas na hora no forno tradicional de lenha da pizzaria.

A decoração da pizzaria remete para "tudo o que é local e artesanal". Foto: D.R

Além deste cardápio, há ainda tábuas de charcutaria, servidas com panuozzo de longa fermentação: paio de porco preto do cachaço (€14), seleção de charcutaria de porco preto (€18), seleção de charcutaria de porco preto e queijos artesanais (€18). E porque os doces não são o principal prato, mas há quem não os dispense, a JEZZUS preparou a Sweet Lord, uma tarte de queijo no forno com calda de goiabada (€5). É preciso falar ainda no vinho, que embora encontre aqui uma curta escolha, é afinada o suficiente para agradar a gregos e a troianos, e privilegia também produtores nacionais.

"Há poucas coisas tão cosmopolitas como um balcão de cadeiras alta, com vista para a rua, para o trânsito, para os passantes". Foto: D.R

Onde? Rua da Guiné 1ª, Lisboa Quando? Todos os dias do meio-dia às 00h, fecha à segunda feira. Reservas 21 813 7532