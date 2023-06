Aethos Ericeira. Um chef promessa, um spa personalizado e uma vista sobre o Atlântico

A poucos minutos da Ericeira, na Encarnação e sobre uma falésia de cerca de 40 metros de altura que faz parte da Praia da Calada, encontramos um recente complexo hoteleiro aberto desde setembro de 2022, de Benjamin Habbel, fundador e CEO do Grupo Aethos, e o seu sócio, co-fundador e CDO, Jeff Coe. O duo tem mais hotéis com assinatura Aethos em Itália e França, e planeia abrir em breve em Espanha mais um ou dois hotéis. Destinado aos viajantes que procuram surf, o mais popular desporto por estas bandas devido às imponentes ondas do Atlântico que rebentam nesta costa, o Aethos Ericeira apresenta-se como um hotel de luxo. Embora a qualidade do serviço ainda não o justifique – o staff mostra-se muitas vezes descoordenado e pouco ágil – estamos perante uma localização privilegiada para os amantes deste tipo de turismo.

Vista exterior do hotel. Foto: Francisco Nogueira

No hall, reparamos na decoração minimalista e a privilegiar a natureza, responsabilidade do Astet Studio, um gabinete de arquitetura e design de interiores de Barcelona, em coordenação com o conhecido trabalho do arquiteto português Luís Pedra Silva. A recepção e check-in é um dos aspectos a melhorar, pois esperar 30 minutos para o fazer pode não ser o maior deleite dos viajantes, sobretudo se a passagem por aqui for breve.

Um dos maiores trunfos do Aethos Ericeira é o spa, que visitamos nesta estadia, e onde nos espera Inês Rodrigues, spa manager e osteopata, que lê com detalhe cada necessidade física de quem ali marca uma sessão de massagem. Por vezes, a experiência pode ser tudo menos indolor, o que significa que no dia seguinte acordamos com dores, mas que após dois dias acordamos no paraíso, porque todos os nós das nossas costas se evaporaram como por magia. Inês viajou pelo Oriente 5 anos, e recentemente integrou a equipa deste spa, e só atende uma pessoa de cada vez nas salas de tratamento. O spa está equipado com hamman, sauna, jacuzzi e ginásio, e ainda disponibiliza a venda de produtos orgânicos da marca sueca Under Your Skin. Este espaço de bem-estar está disponível por marcação.

Um dos maiores trunfos do Aethos Ericeira, o spa. Foto: Francisco Nogueira

O segundo trunfo é o restaurante – aliás, a cozinha. A controlar a qualidade do que sai da cozinha do Onda está o chef Sérgio Carola, que foi sub-chef de cozinha do JNcQUOI, e também já passou pelas cozinhas do InterContinental Estoril e do Grupo Pestana. Vale a pena vir aqui jantar, esteja ou não alojado no Aethos, embora exista, também no restaurante, uma descoordenação grande no serviço - esperar pelos pratos que este chef imaginou para a recente carta vale a pena, mas é tarefa para os mais pacientes.

Restaurante Onda. O chef é o Sérgio Carola. Foto: Francisco Nogueira

O menu abre com ostras de Ria Formosa com vinagre de espumante, chalotas e limão (€18, seis), que pode ser surpreendente até para os mais tradicionais a comer este molusco, mas que aqui funciona lindamente. Nas entradas, o tártaro novilho e ovo de codorniz com batata palha caseira e alcaparras (€14) é um bestseller e percebemos porquê: a qualidade alcançada de uma combinação tão simples faz com que seja um preferido. Mas a cavala curada com puré de coentros e vinagrete de mostarda (€16), a segunda entrada escolhida, não ficou atrás: de todas a refeições, foi o prato predileto e o mais unânime. Nos principais, o entrecôte maturado com cogumelos selvagens, que acompanha com puré de cebola pérola caramelizada, batata frita, molho de vinho da madeira e alho negro e alcaparras (€28), reforça o que o chef pretende fazer na carta: combinações fortes mas em sintonia com a harmonia sustentável que é filosofia do Aethos. Para terminar, uma pêra bêbada em vinho do porto com creme de requeijão saloio (€8) que repetiríamos quantas vezes viesse para a mesa…

Tártaro de novilho. Foto: Francisco Nogueira

Lá fora, na parte da esplanada, existe um deck de yoga e meditação, e uma zona para fire pit. Há ainda uma piscina exterior com água salgada aquecida, que acompanha as quatro estações. Também há um DJ quase sempre ativo, dentro ou fora do hotel, consoante os momentos do dia, e adaptado ao mood geral do hotel.

Piscina exterior com água salgada aquecida. Foto: Pion Studio

Atualmente existem 46 quartos e 4 suites, com preços a começar nos €200 e diferentes vistas. Os quartos isolam pouco o barulho, que as varandas amplas compensam, muitas delas com vista sobre o oceano.

Entre as experiências disponíveis no hotel há aulas de grupo (ou privadas) de surf, yoga, meditação, piqueniques, workshops de mixologia, provas de vinhos e massagens, sob marcação e só para hóspedes. As bicicletas elétricas e buggies à disposição na propriedade permitem aos hóspedes explorar a Natureza circundante, nos percursos e praias mais próximos.

Experiência de ebike. Foto: Pion Studio

Onde? Rua da Estalagem, Encarnação, Portugal Reservas ericeira@aethoshotels.com 261244510