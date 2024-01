Prémios Mesa Marcada 2023: os vencedores

Há muito que os olhos de quem se interessa por gastronomia estão postos no chefe João Rodrigues. Este ano, o reconhecimento chegou em forma de placa com os seguintes dizeres: 1º Lugar Chefes. João Rodrigues, um dos vencedores da 15ª edição dos prémios Mesa Marcada, salta, assim, para o primeiro lugar do top 10 dos chefes preferidos. Este é, na verdade, um regresso: o chefe já tinha vencido seis vezes nesta categoria, quando chefiava o Feitoria. Mas 2023 foi um ano muito especial. Foi, talvez, o ano em que João Rodrigues foi mais ele próprio, com a abertura do restaurante Canalha – que também venceu o Prémio Especial Queijo São Jorge DOP Mesa Diária, que premeia o melhor restaurante de preço acessível –, e com a criação do projeto itinerante Residência, no decorrer do qual visitou 12 regiões do país, em 12 meses, celebrando a gastronomia e os produtos locais.

Prado, liderado por António Galapito, é vencedor inédito nos restaurantes Foto: DR

Na edição deste ano, há um vencedor inédito nos restaurantes, com o Prado, em Lisboa, liderado por António Galapito, que já tinha estado próximo deste feito quando atingiu o segundo lugar, em 2020 e 2021. Já os vencedores do ano passado nas duas categorias de "Os 10 Preferidos", o Ocean, em Porches, no Algarve, e Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, no Porto, conquistaram, respetivamente, o segundo lugar nos restaurantes e nos chefes. É de destacar a entrada no Top 10, para o 9º lugar, do restaurante Cozinha das Flores, de Nuno Mendes, que abriu no ano passado, no centro do Porto, e lhe valeu o Prémio Especial Sogrape Restaurante Novo do Ano.

A equipa do Cozinha das Flores recebeu o prémio com grande animação Foto: DR

Também em Portimão há um restaurante para manter debaixo de olho: o restaurante Vista, do Bela Vista Hotel, de João Oliveira, que venceu o Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano, graças à subida de 12 lugares, que o fez alcançar o 8º lugar no ranking dos restaurantes, e ainda viu o seu responsável pela pastelaria, Fábio Quiraz, ganhar o Prémio Especial Roastelier by Nescafé Chefe de Pastelaria 2023.

Gil Fernandes, chefe revelação do ano: mais um para manter debaixo de olho Foto: DR

De referir, ainda, dentro do Top 10 de Restaurantes, a subida de cinco posições, de 10º para 5º, do Essencial, de André Lança Cordeiro, que subiu também três posições na lista dos 10 Chefes Preferidos, ocupando agora o 9º lugar. Entre chefes em destaque, o Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano foi atribuído a Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho, que subiu 24 posições, alcançando o 16º lugar na votação geral.

Destaque também para dois "repetentes": a Comida Independente, de Rita Santos, em Lisboa, que voltou a ganhar o Prémio Especial Bom Sucesso Loja Gastronómica do Ano pela terceira vez consecutiva, assim como o festival Chefs on Fire, da Lohad, de Gonçalo Castel-Branco, que conquistou o Prémio Especial Nutrifresco Evento Gastronómico do Ano, tal como em 2022.

Um momento de alegria partilhado entre os chefes Gonçalo Castel-Branco e João Rodrigues Foto: DR

Como novidades, foram pela primeira vez atribuídos o Prémio Especial Don Julio Bar do Ano e o Prémio Especial Johnnie Walker Bar de Restaurante do Ano, respetivamente, os lisboetas Red Frog, de Paulo Gomes e Emanuel Minez, e o Rossio Gastrobar, no Hotel Altis Avenida, que tem como bartender Flavi Andrade.

Este ano, o Prémio Especial Miele Restaurante Clássico do Ano foi atribuído ao célebre Fialho, em Évora, hoje dirigido por Helena e Rui Fialho, filhos dos fundadores. O Prémio Especial NX Hotelaria Empresário de Restauração 2023 elegeu Paula Amorim/Miguel Guedes de Sousa, Amorim Luxury Group, responsáveis pelo universo JNcQUOI. O Prémio Especial Studioneves de Sustentabilidade coube ao restaurante Vale Abraão do Hotel Six Senses Douro Valley o prémio entre os "rurais" e ao restaurante Em Carne Viva, do Porto, o prémio entre os "urbanos".

Os grandes vencedores da noite Foto: DR

A noite prémios Mesa Marcada – evento organizado por Miguel Pires e Duarte Calvão, que há 15 anos elege o ranking dos melhores restaurantes e chefes a trabalhar em Portugal – decorreu no Centro de Congressos do Estoril recebeu 450 convidados, um número recorde que assinala o aniversário redondo.