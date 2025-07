A Tasca da Esquina abriu portas em 2009, numa altura em que o conceito de "tasca moderna" ainda mal se ouvia. Foi pioneira e rapidamente conquistou um lugar de destaque na cena gastronómica lisboeta. O projeto nasceu com o selo de qualidade de chefs como Luís Espadana, Hugo Nascimento e, claro, Vítor Sobral — um dos nomes mais acarinhados da cozinha portuguesa. De lá para cá tem sabido manter-se fiel à a essa tradição, reinterpretando a cozinha portuguesa com criatividade e uma técnica apurada.

A identidade da Tasca sente-se também na escolha dos ingredientes: produtos nacionais, maioritariamente biológicos e de origem sustentável. A base é a dieta mediterrânica, mas sempre com um toque bem português.

A Tasca da Esquina passa agora a abrir todos os dias da semana Foto: DR

Para celebrar os 16 anos, a casa estreia agora uma carta com pratos novos, como as lâminas de atum - cheias de umami -, um peito de frango biológico frito, surpreendentemente suave ou uma salada quente de polvo, todos nas entradas. Nos principais, surgem novidades como a presa de porco preto com amêijoas à Bulhão Pato - uma fusão de clássicos -, a perna de borrego assada – que infelizmente nos pareceu com mais sal do que tempero - ou o tomahawk de bovino. E nas sobremesas, há agora um toucinho-do-céu com amendoim — um doce português com um toque de originalidade.

Mas os clássicos não saíram da carta. As lascas de bacalhau, as lulas salteadas, o pica-pau da Tasca ou o bacalhau à Brás continuam firmes. Tal como os doces que atravessam quase duas décadas: pudim de Abade de Priscos, creme queimado, mousse de chocolate ou pão-de-ló tradicional. Pratos sustentados na intemporalidade da gastronomia portuguesa — e no gosto dos clientes, muitos deles fiéis desde o primeiro dia.

Fica no cruzamento da Ferreira Borges com a Domingos Sequeira, em pleno Campo de Ourique Foto: DR

"O aniversário da Tasca é especial porque representa um percurso coerente na valorização da nossa cozinha", comenta o chef. "Ao mesmo tempo que introduzimos novos pratos, fazemos questão de manter aqueles que fazem parte da nossa identidade, porque é um orgulho ver clientes que nos acompanham há tantos anos, tanto em Lisboa como em São Paulo", conclui, referindo-se ao espaço irmão que abriu do outro lado do Atlântico — e que, recentemente, foi distinguido com o prémio de melhor restaurante português naquela cidade.

Outra das novidades é o horário. A Tasca da Esquina passa agora a abrir todos os dias da semana — inclusive segundas e domingos. De portas abertas das 12h30 às 15h00 para almoços, e das 19h00 às 22h30 para jantares.

O restaurante é a casa-mãe do grupo criado por Vítor Sobral Foto: DR

O restaurante é a casa-mãe do grupo criado por Vítor Sobral, que, além do sucesso no Brasil, conta ainda com a Taberna da Esquina, em Lisboa — mais virada para os petiscos —, e com a novíssima Carvoaria, no Príncipe Real. Aqui, peixes, carnes e vegetais são preparados na brasa em mais uma homenagem à tradição culinária do nosso país.

A influência do chef "das esquinas" na gastronomia portuguesa tem sido incontornável ao longo das últimas décadas. Foi agraciado com o Grande Prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia e com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. E não há restaurante melhor para conhecer a sua cozinha do que esta Tasca, no cruzamento da Ferreira Borges com a Domingos Sequeira, em pleno Campo de Ourique.