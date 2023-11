Experiências festivas à beira do Douro

O Hotel Six Senses Douro Valley, situado nas margens do Rio Douro, apresenta três restaurantes, todos dedicados a realçar os produtos locais, com especial ênfase nos vinhos. Com o intuito de enriquecer a época festiva, oferece uma variedade de experiências cuidadosamente selecionadas, desde o jantar de Natal até às atividades festivas para todas as idades, culminando na celebração de Ano Novo.

Foto: DR

No dia 24 de dezembro, o hotel proporciona um delicioso pequeno-almoço, antecedendo um jantar de Natal que celebra as tradições culinárias portuguesas. O menu é uma homenagem às ricas iguarias familiares, prometendo uma experiência gastronómica inesquecível. Importa salientar que o menu da véspera inclui pratos para partilhar, enquanto no dia de Natal é apresentado um menu à la carte.

A festa de Ano Novo é marcada pela elegante gala, composta por um jantar, música ao vivo no bar e na Wine Library, culminando num espetáculo de fogo de artifício. Para começar o ano da melhor forma, é oferecido um brunch.

Para aqueles que desejam preencher o tempo para além dos feriados de dezembro, o Six Senses Douro Valley apresenta um calendário de atividades, de 22 de dezembro a 2 de janeiro, destinado a todas as gerações. Este calendário inclui envolventes workshops, tais como upcycling, pintura de azulejos e até a criação de velas, permitindo aos hóspedes entrar no espírito festivo.

Os preços começam em €1.240 por noite, incluindo pequeno-almoço, com uma estadia mínima de duas noites. O jantar de Natal tem um custo de €120 por pessoa (tudo incluído), enquanto o jantar de Ano Novo está disponível por €495 por pessoa (tudo incluído).