Um novo capítulo residencial em Lisboa

Lisboa está completamente cosmopolita, e os bairros populares ganham agora grandes empreendimentos destinados a quem tem capacidade financeira para pagar bem por uma vista e um pequeno T1, no coração da cidade. A Athena Advisers, uma consultoria imobiliária internacional, dá início à comercialização de um novo capítulo arquitetónico; o edifício Peixinhos, prevendo a conclusão das obras no último trimestre de 2025. O Peixinhos renasce da reabilitação de um imóvel no pitoresco Beco dos Peixinhos, introduzindo-se harmoniosamente no Jardim da Glória, um condomínio de 5000 m² com 42 apartamentos e uma vasta área verde.

Vista da sala Foto: DR

Com uma oferta diversificada, o projeto apresenta seis apartamentos T1, de 58 a 73 m², e um exclusivo T2 de 137 m² na cobertura. Relativamente aos preços, variam entre €450.000 a €895.000, proporcionando uma oportunidade única para aqueles que dejesam fazer parte deste enclave residencial. O design contemporâneo é assinado pelo gabinete ARX Aquitetos. No interior, materiais nobres, como o mármore de Estremoz e pavimentos de carvalho, refletem o compromisso com a qualidade e a elegância em cada detalhe.

Além da estética moderna, o "Peixinhos" destaca-se pela integração com a natureza. Terraços cobertos, jardins privados e amplas janelas voltadas para o jardim urbano conferem um toque de biofilia, criado em colaboração com a NPK Arquitetos Paisagistas Associados e o Gondwana Biodiversity Development, que se dedicaram a pensar como envolver os residentes numa sensação de proximidade à Natureza.

A fachada Foto: DR

Os futuros moradores do "Peixinhos" irão beneficiar de uma extensa área verde com jardins, piscina, hortas e parque infantil, e de uma vida "ao ar livre" no coração da Graça. Além disso, o condomínio está equipado com uma piscina interior com sauna e banho turco, serviços de concierge e estacionamento, reforçando ainda mais o apelo deste novo empreendimento no dinâmico panorama imobiliário de Lisboa.