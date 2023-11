Fã de filmes de Natal? Há cinema ao luar na Fábrica do Braço de Prata

O Cine Society, o já conhecido ciclo de cinema para ver num terraço nas ruínas do Convento do Carmo, anuncia um novo ciclo dedicado ao espírito natalício. Sob o céu estrelado de Lisboa, os visitantes podem rever clássicos de Natal em espreguiçadeiras de madeira e lona, transformando simples visualizações em experiências para guardar. Para a temporada natalícia, o Cine Society escolhe a emblemática Fábrica do Braço de Prata para receber "Cinema Encantado - Edição de Natal '23".

A 30 de novembro, o evento arranca com o filme Elf do Will Ferrell. O dia 7 de dezembro, é dedicado a'O Amor Acontece, passando depois pelo clássico do Dr. Seuss – Grinch, em exibição no dia 10. Die Hard esta previsto para o dia 14 e Harry Potter no dia 16. Não seria uma época festiva sem Sozinho em Casa, que é mostrado a no dia 17, e a programação fecha no dia 21 de dezembro com Tim Burton - O Estranho Mundo de Jack.

Imersos numa celebração de arte e cultura, os espetadores do Cine Society experimentam um misto de cinema, espírito natalício e cultura na Fábrica do Braço de Prata. Integrado num cenário ideal para uma experiência cinematográfica, este evento destaca-se não só por trazer de volta filmes clássicos, como também por ser inovador no seu formato, ao apostar numa narrativa conceptual imersiva.

É de destacar que os bilhetes têm um preço €13,90 (por pessoa) e podem ser adquiridos online no site do Cine Society. Onde? Fábrica do Braço de Prata. Quando? De 30 novembro a 21 de dezembro.