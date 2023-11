Feriado indiano Diwali celebrado no Chiado

Com origens inglesas, o Gunpowder abriu as portas no solo português em 2022. Localizado no Chiado, o restaurante combina a riqueza do receituário regional indiano com a abundância dos produtos portugueses, fornecendo assim uma experiência gastronómica sem precedentes, intensa nos sabores e vibrante na atmosfera. Como forma de celebrar as suas origens indianas, o restaurante dedica o dia 12 de novembro à celebração do Diwali, ou Dipawali.

Foto: DR

Se ainda tem dúvidas ao que alude esta celebração, a explicação é muito simples. O Diwali é o maior e o mais importante feriado na Índia. Celebra o triunfo da luz sobre as trevas, o bem sobre o mal e a capacidade humana de vencer. Por todo o país o fogo de artifício toma conta das ruas e no restaurante será celebrado através das velas espalhadas por todo o espaço.

Foto: DR

Com isso em mente e devido às origens indianas do fundador, Harneet Baweja, o menu será inteiramente dedicado à ocasião, com pratos como "nargis kofta" de caranguejo com ovo, alho e manteiga, o kebab de veado rajasthani com chutney lasooni de tomate e picles de bebola ou até o camarão do madagáscar com molho malai. Para os amantes das coisas doces, o especial será o cheesecake de gulab jamun com kumquats cristalizados.

Foto: DR

O Gunpowder Lisboa foca-se apenas em peixe e marisco, à semelhança do que acontece nas zonas costeiras das receitas nas quais se inspiram, mas de vez em quando apresenta pratos de borrego.



Onde? No restaurante Gunpowder, localizado no Chiado. Quando? Domingo, dia 12 de novembro, entre as 12h00 e a 00h00.