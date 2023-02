Esta casa no deserto da Califórnia é quase invisível (e está no mercado por 18 milhões)

Construída em 2019 pelos produtores de cinema Chris e Roberta Hanley, em colaboração com o arquiteto Tomas Orsinski, a Casa Invisível está atualmente no mercado por 18 milhões de dólares, um valor recorde para a residência. Mas de onde vem a sua fama? Afinal, está situada na terra árida do parque nacional de Joshua Tree, a duas horas de Los Angeles, EUA.

Tal como o nome indica, a Casa Invisível funde-se com a paisagem do deserto. Foto: Christie's International Real Estate

O facto de estar no meio do nada, rodeada por formações rochosas e plantas típicas do deserto, é o que a torna tão popular. Isso e a configuração arquitetónica fora deste mundo, com o exterior em vidro espelhado e o formato puramente retangular. Uma bonita miragem criada por mãos humanas, inspirada no clássico de ficção científica 2001 - Odisseia no Espaço (1968). A sua localização privilegiada torna-a assim num refúgio natural, longe do stress citadino; uma experiência holística aliada a um design sofisticado, mas também sustentável.

A sua localização privilegiada torna-a num refúgio holístico, longe da azáfama da cidade. Foto: Christie's International Real Estate

A piscina interior aquecida é um dos pontos-chave da casa. Foto: Airbnb

A piscina interior aquecida, recorrendo a energia solar, é indubitavelmente um dos pontos fortes, a par da alta parede branca junto à mesma, concebida para longos serões cinematográficos, e da cozinha digna de estrelas Michelin. É importante perceber que, embora as paredes exteriores sejam espelhadas (os vidros refletem o calor e filtram também os raios UV) a vista de dentro não tem quaisquer obstáculos. Acordar numa cama macia virada diretamente para o deserto de Joshua Tree deixa de ser um sonho. E para quem desejar sentir os pés na terra, basta sair pelas portas de correr.

A Casa Invisível tem três suítes no total, algumas com portas altas de correr, de modo a que os hóspedes estejam a um passo da natureza. Foto: Christie's International Real Estate

Desde a sua construção que a Casa Invisível já acolheu celebridades e fez parte do programa da Netflix The World's Most Amazing Vacation Rentals.