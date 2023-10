Semana dedicada à trufa: um jantar a quatro mãos

Numa deliciosa diversidade, o universo culinário do Vila Vita Parc assume a forma de uma extraordinária odisseia gastronómica, atraindo apreciadores de todo o mundo. O resort disponibiliza uma ampla gama de restaurantes, sendo o Atlântico o grande destaque deste mês de outubro.

Este restaurante é uma verdadeira homenagem à essência do Oceano Atlântico, com o seu menu profundamente enraizado nos ingredientes tradicionais do Algarve. Esta abordagem reforça e completa a filosofia de sustentabilidade do resort, que se empenha em destacar e apoiar a riqueza do património gastronómico de Portugal.

O chef da casa, João Viegas, receberá, no dia 29 de outubro, num jantar colaborativo, o chef espanhol Vincent Guimerà, portador de uma Estrela Michelin e de uma Estrela Verde Michelan, do restaurante L’Antic Moli. Este jantar será o ponto alto da semana dedicada à trufa, um dos ingredientes mais reverenciados de todos os tempos.

Chef Vincent Guimerà Foto: DR

O jantar terá início às 19h, e o menu de degustação composto por 6 momentos tem o custo de €170, com a opção de harmonização de vinhos disponível por €75. O que podemos antecipar? O chef anfitrião irá apresentar uma combinação de pratos exclusivamente criados para o evento, juntamente com seleções do menu regular, como é o caso do Brioche de Gamba e o Polvo marinado, que serão servidos com trufa negra. Por outro lado, o chef convidado ficará encarregue do menu vegano do L’Antic Molì. Este menu inclui o tatin de aipo demi vegetal, com alho negro e trufa, e ainda duas criações especialmente concebidas para este evento: cogumelos salteados, favas e falsa gema de abóbora, e niyoñaki de calçots, ambos realçados com a presença da trufa.

Durante os restantes dias, de 29 de outubro a 1 de novembo, os jantares serão à la carte, com um menu feito pelo chef João Viegas. A reserva antecipada é recomendada, quer para este evento, quer para jantar nos restantes dias da Semana da Trufa, e pode ser feita através do fb@vilavitaparc.com ou +351 282 310 184.