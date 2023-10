Um retiro no meio do oceano

Ainda agora acabou o verão e já está a precisar de um retiro para se recompor? E se pudesse ir para uma ilha, no meio do oceano, fazer ioga, meditação, caminhadas e dedicar-se apenas ao sossego e ao autoconhecimento? Parece o paraíso, não é? Só que este paraíso, em particular, é de fácil acesso: fica na ilha do Pico, a uma viagem de avião de distância, e vai funcionar de 23 de outubro a 23 de março. Chama-se Lava Homes, é uma aldeia transformada em resort, encastrada entre o oceano e a montanha do Pico, e durante cinco meses vai transformar-se num abrigo de bem-estar.

Acordar com vista para o mar Foto: DR

A wellness season, como lhe chamam na Lava Homes, tem a duração de cinco meses e é compreendida por 10 retiros de cinco dias cada. Os retiros têm quatro temáticas distintas, quatro caminhos para atingir paz e tranquilidade, e caberá a cada hóspede escolher aquele que melhor se adequa às suas preferências. O Integrative Healing Yoga Retreat inclui ioga, como o nome indica, mas também sessões de hipnose, meditação guiada, osteopatia crânio-sacral, entre outras. No Meet Yourself Retreat há aulas de ioga e qui gong, cerimónias de cacau – um ritual xamânico que tem como objetivo eliminar toxinas e promover o autoconhecimento – e massagens terapêuticas. Já o Reconnection Retreat inclui a prática de gyrokinesis – relacionado com o yoga e o pilates, mas mais focado no movimento da coluna –, ecstatic dance – uma prática de dança sem a necessidade de seguir quaisquer passos, em que o objetivo é que as pessoas se libertem, sintam a música e dancem como se ninguém estivesse a ver – e caminhadas mindful pela ilha. Por último, poderá escolher o Evolution Retreat onde, além do ioga e da meditação, há terapias com recurso a massagem e sound healing – ou seja, a utilização de sons para melhorar a saúde física e emocional.

A cerimónia do cacau é um ritual xamânico milenar Foto: DR

Durante os cinco dias de duração do retiro, cada hóspede ficará alojado numa das 14 casas lávicas com vista para o mar e terá refeições preparadas por um chef especializado na área de bem-estar. Poderá usufruir da infinity pool à beira-mar e da lindíssima paisagem vulcânica em redor e de tudo o que ela tem para oferecer. Se os dias já começam a pesar-lhe no corpo e na alma, tem aqui um bom pretexto para espairecer e um incentivo extra para deixar o smartphone em casa ou bem enterrado no fundo da mala. Afinal de contas, de que vale fazer um retiro se for para levar os problemas e as irritações consigo?

Todos os retiros têm início à segunda-feira e terminam no sábado. Para quem parte de Lisboa, há voos diretos todas as segundas, às oito da manhã. O preço por participante começa nos 1520 euros e inclui atividades, alojamento, refeições e transfers de e para o aeroporto. Para mais informações, visite o site do Lava Homes.