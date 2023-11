Ritz e Guerlain servem chá "Orchidée Impériale”

Quem já entrou no lounge do Ritz, o Salão Almada Negreiros, não pode deixar de se maravilhar com a enorme instalação de orquídeas brancas que decora o centro do espaço. Uma imagem tão luxuriante que o primeiro impulso é pensar que as flores são falsas. Uma observação mais atenta revela o contrário. Dezenas de pés de orquídea, centenas de flores, dispostas como se estivessem agarradas a três árvores de tamanho real. Uma visão inesquecível. Este espanto foi sentido também por Vera Jones, só que, em vez de ir apalpar as pétalas para ver se eram verdadeiras, a marketing manager da Guerlain foi imediatamente remetida para a coleção de skincare Orchidée Impériale que, como o nome indica, tem na orquídea o seu ingrediente essencial. E foi assim que nasceu uma parceria entre a Guerlain e o Ritz Four Seasons, única no mundo: um chá da tarde temático que junta o que as duas marcas têm em comum – luxo, elegância, exclusividade e, claro, orquídeas.

Diogo Lopes, chef de pastelaria do Ritz Four Seasons Foto: DR

Quem pede um Chá da Tarde Orchidée Impériale pode contar com uma explosão dos sentidos. O chef de pastelaria, Diogo Lopes, inspirou-se nas cores e propriedades das orquídeas para criar uma seleção de doces sumptuosa: o cremoso de chocolate, banana e caramelo, e a esfera de mel limão e flores, atraem pela sua tonalidade azul forte e são deliciosos; já o choux de yuzu e o macarron de hibiscos e lavanda têm uma aparência mais discreta, mas oferecem o mesmo deleite. A selecção de salgados, criada pelo chef executivo Pascal Meynard, inclui tartelete de hummus, beterraba, borragem e limão; merengue de salmão fumado, ouro e bergamota; crocante de arroz, aipo, shimeji e amarante; e foie gras com cereais e ginja. Para quem desejar, há também uma opção vegetariana. O Chá da Tarde é servido com um flute de champanhe e uma bebida quente que poderá ser chá ou café.

Pascal Meynard, chef executivo do Ritz Four Seasons Foto: DR

E porque coisas boas nunca são demais, ao pedir este chá recebe um goody bag com versões travel size dos produtos da linha, incluindo os recém-lançados creme rico e a loção-essência concentrada. Enquanto espera que o seu chá seja servido, pode aproveitar para conhecer os novos produtos da famosa linha Orchidée Impériale, que hidratam imediatamente a pele, deixando-a com um aroma inebriante. Não lhe dissemos que era uma explosão dos sentidos?

Creme rico e loção-essência concentrada: os novos produtos da linha "Orchidée Impériale" Foto: DR

É a primeira vez que estas duas marcas se unem numa iniciativa deste género, por isso, é algo que está a ser atentamente observado por ambas as casas-mãe. Se correr bem, é possível que o modelo seja aplicado noutros países. E, tendo em conta que, na primeira semana desde o lançamento, os goody bags da Guerlain esgotaram e tiveram de ser repostos duas vezes, é seguro dizer que a iniciativa está a superar as expetativas.

Acepipes bonitos e deliciosos Foto: DR

O Chá da Tarde Orchidée Impériale custa 58 euros e está disponível durante todo o mês de novembro. Faz uma interrupção em dezembro, mas a parceira regressa em janeiro com oferta de novos produtos.