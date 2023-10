Planos para relaxar? Este é o melhor spa do país, segundo um novo ranking

Uma ode ao bem-estar e ao relaxamento, o Vila Vita Spa foi eleito o melhor spa de Portugal pelo World Spa Awards, uma forma de celebrar e premiar a excelência no setor dos spas e do bem-estar. O prémio em si foi na categoria de "Portugal's Best Spa Resort 2023", que elege, no país, o spa mais luxuoso, completo e sensorial de todos.

Este spa é o do Vila Vita Parc, em Porches, no Algarve, e tem ao todo 14 salas de tratamentos, aliados a sessões de ioga e a um estúdio de fitness com janelas com vista para o jardim do resort.

Um verdadeiro refúgio para recarregar baterias Foto: Sisley Paris

Trata-se de um santuário de tranquilidade com os melhores tratamentos de cuidados com a pele: tratamentos faciais, tratamentos de corpo, tratamentos holísticos e rituais de relaxamento. Os tratamentos faciais com duração de 60 minutos são populares, tal como as massagens relaxante de corpo inteiro, recorrendo a técnicas de modelação, massagem e esfoliação e ainda um desintoxicante ritual indiano. Tem outras comodidades, como tratamentos HYPOXI em quatro máquinas, Yoga e Meditação e ainda Health Club e Personal Training.

Um santuário de tranquilidade com os melhores tratamentos de cuidados com a pele. Foto: Sisley Paris

Cada procedimento realizado tem um propósito concreto dependendo do cliente Foto: Sisley Paris

Recentemente renovado, o Vila Vita Spa segue uma linha arquitetónica moldada pelas silhuetas da costa algarvia. "Existe uma ligação íntima com a natureza e as grutas marítimas da costa algarvia, nomeadamente a gruta de Benagil", afirma Judith Gerls, Spa Manager.

O que diferencia este local é ser um spa de última geração, de decoração elegante e minimalista, com uma programação construída organicamente ao longo do ano, com espaço para receber diversos especialistas convidados para sessões e tratamentos de bem-estar exclusivos. O site mostra toda a lista completa de serviços disponíveis. Como este foi o primeiro spa da marca Sisley Paris em Portugal, este está apetrechado das melhores fórmulas da marca, que aposta numa fusão de abordagens científicas avançadas com produtos naturais de alta qualidade.

O que diferencia este local é ser um spa de última geração, de decoração elegante e minimalista. Foto: Sisley Paris

Quanto aos prémios, vão na sua 9.ª edição, e são o culminar de um processo de votação online que durou um ano, envolvendo profissionais de turismo especializados em spa e bem-estar, bem como centenas de milhares de consumidores em todo o mundo.