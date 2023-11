Novo menu chega ao restaurante Drogaria

Numa noite fria em Lisboa, encontrámos no aconchego de uma esquina, no bairro da Lapa, o restaurante Drogaria, local cujo nome remete à infância nostálgica do proprietário, Paulo Aguiar, que se lembra da história da antiga drogaria que outrora ocupava o espaço. Ao entrar pelas suas portas, somos recebidos por Ludgero Veiga, o gerente da casa, e pelo ambiente aconchegante que envolve o espaço, proporcionado pelas luzes amarelas que iluminam cada recanto.

Espaço Foto: Mário Cerdeira

A razão da visita? A nova carta dedicada ao outono. Conhecido pelos menus dedicados à gastronomia portuguesa tradicional, mas com um toque mais atual, o restaurante pretende trazer à mesa uma experiência culinária que é simultaneamente reconfortante, rica e supreendente. Com as tradições em mente, o chef consultor João Hipólito apresenta uma gama de pratos que evocam memórias de uma infância portuguesa, com uma viagem desde o norte ao sul do país.

Couverts Foto: si_lakos

Olhando com mais detalhe para os pratos, o menu traz de novo, para a secção de entradas, o fricassé de cogumelos (€15), os croquetes (€12) e os pães, que integram o couvert (€8.50) e passaram a ser todos feitos no Drogaria. Do novo menu consta ainda um prato vegetariano - cuscos de vinhais (€22), que conta com l egumes da estação, castanhas , molho e vegetais assados . No que toca ao peixe, o prato do peixe do dia (€27) é uma introdução recente e vem acompanhado por espargos, xerém de lingueirão e poejos. Passando pela carne, a bochecha de novilho glaceada (€25) é a grande novidade. A carne vem acompanhada pelo marmelo, raiz de aipo e pelo vinho do Porto. Para finalizar, a bolacha maria (€7.50) é a novidade nas sobremesas. Este doce, que relembra a casa de família, apresenta-se coberto por café, merengue e creme de gema.

Fricassé de Cogumelos Foto: si_lakos

Peixe do dia Foto: si_lakos

A genuinidade da cozinha do Drogaria é reforçada pela equipa de chefs, liderada por João Caio, que partilha com o consultor a paixão pela gastronomia tradicional portuguesa. Com apenas 25 anos, o chef conta-nos que a paixão pela cozinha vem desde muito novo, "começei a gostar da cozinha com 8 anos. Quando o meu irmão nasceu, eu fiquei muito com ele em casa e então tinha de preparar as coisas. Aos 13 anos decidi ir para a escola de cozinha em Castelo Branco."

Com um currículo abrangente que vai desde o Canada, no Ferreira Café onde trabalhou com Hipólito, passando por Barcelona, Algarve e na Taberna Laranjinha, na Covilhã, o chef da casa, que aqui está há mais de um ano, afirma que a nova carta aposta acima de tudo nos temperos, nos contrastes de texturas e na qualidade dos produtos.

Sobremesa de Bolacha Maria Foto: si_lakos

O Drogaria não é apenas um local para apreciar boa comida, é um testemunho vivo da evolução de Lisboa, a provar que a tradição e a modernidade coexistem. O design de interiores, a cargo de Rui Ehrhardt Soares, conta a história de uma Lisboa antiga. Como forma de honrar a origem do espaço, foram mantidos alguns detalhes originais e adicionados elementos decorativos que remetem à própria história do bairro. Juntam-se os veludos dos anos 60, o clássico chão de quadrados pretos e brancos, os tampos de mesa em mármore e uma abundância de espelhos, todos estes elementos que contrastam com a inovação da Lisboa contemporânea.

Espaço de dentro Foto: Mário Cerdeira

Onde? Restaurante Drogaria. Quando? De terças a sábados, das 8.30h às 23:30h. Reservas? +351 210 145 528 / 933 755 442 ou pelo email, reservas@drogaria-restaurante.pt.