Rami Mogabgab revela maravilhas da natureza em exposição "Otherworldly"

A primeira exposição a solo do artista Rami Mogabgab convida os visitantes a fazerem uma jornada de descoberta pelas profundezas do que é intocado, puro e estranhamente familiar. Chama-se "Otherworldly" e apresenta uma série de fotografias aéreas em grande escala, capturadas ao longo dos últimos anos em locais como o Açores e a Islândia.

Ambar Foto: Rami Mogabgab

Aqui, os visitantes são convidados a mergulhar nestas paisagens, explorando-as através dos seus próprios olhos e sentimentos, com o propósito de os levar a refletir sobre temas como a transformação, a conexão, a desconexão e o pertencimento.

Helca III Foto: Rami Mogabgab

Rami Mogabgab, apaixonado por fotografia desde criança, encontrou nesta arte uma forma de expressar a sua criatividade e de explorar perspetivas únicas. Nos últimos cinco anos, focou-se na fotografia aérea e começou a capturar paisagens naturais e cenários impressionantes e de beleza dramática.

Rami Mogabgab Foto: Rami Mogabgab

Com o tempo, a sua jornada fotográfica tem vindo a transcender a mera estética, transformando-se num apelo para preservar a frágil beleza do planeta ao oferecer o seu olhar perspicaz à luta contra as alterações climáticas. As suas obras sublinham o compromisso contínuo em explorar as maravilhas da natureza e, ao mesmo tempo, consciencializar sobre os desafios enfrentados, especialmente devido às alterações climáticas. A preocupação subjacente pelo futuro do nosso planeta ecoa em cada imagem, contrastando com a beleza que elas capturam.

Telcontar Ambaro Foto: Rami Mogabgab

Através destas narrativas visuais, o fotógrafo convida a reencontrar o amor pela grandeza que nos rodeia, uma grandeza que oferece não só prazer visual, mas também uma cura emocional e um sentido renovado de ligação. A lente de Rami revela os padrões e ritmos secretos nas paisagens que damos por garantidos, convidando-nos a redescobrir o mundo com um coração aberto para as propriedades curativas da natureza.



Nár Foto: Rami Mogabgab

A exposição "Otherworldly" está patente até dia 9 de novembro no Vivium Properties, Praça do Príncipe Real 28 – 3º andar, em Lisboa.