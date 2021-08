Já decidiu onde jantar hoje? Três sugestões na capital

Drogaria

Entre a Lapa e a Pampulha, num antigo bairro lisboeta, encontra este bonito restaurante e a sua recatada esplanada. A história é incomum. Nos anos 70, era na drogaria do Sr. Albino que Paulo Aguiar aviava recados à mãe. Depois de viajar pela Ásia e pelo Médio Oriente, o engenheiro civil voltou às ruas que o viram crescer e abriu o seu próprio negócio, nesse mesmo espaço. O restaurante Drogaria surge assim em 2019 e depois de sobreviver a um 2020 atribulado, vê com o desconfinamento gradual a derradeira oportunidade de brilhar. O espaço prima por um design art déco que é puro deleite à vista e nos faz querer absorver cada detalhe. A cozinha prima por ser contemporânea com inspiração tradicional portuguesa, muito pelo saudosismo provocado pela época em que o proprietário esteve fora de Portugal, longe da comida lusa. Já a técnica e experiência devem-se ao chef Daniel Sousa, que – com um percurso admirável por locais com estrela Michelin e em zonas como Barcelona, Macau ou Açores– se juntou recentemente à equipa, acrescentando novidades à carta.

Logo à entrada do Drogaria é possível sentir o ambiente retro que o restaurante evoca Foto: D.R.

Para começar, destacamos as gyosas de cozido à portuguesa (€8,50), que já eram, aliás, um dos bestsellers da casa. E bem merecido. A iguaria surpreende tanto em ousadia que não pode sair sem provar. Já a cavala com coentros, pimenta e ervas frescas (€8,50) pode ser uma boa entrada para despedida do verão. No peixe, o Drogaria refere o polvo com batata doce e pimentão (€19) como um dos pratos mais pedidos. Nas carnes sugerimos o magret de pato, cuja interpretação faz lembrar um arroz de pato refinado, com a sua cevada, raiz de beterraba e laranja (€21). Existe ainda uma opção vegan para os demais, no momento, flor de couve, espinafre, cogumelo e batata doce (€15). Para acabar em bem, têm-se as sobremesas, onde a fruta parece ser o ingrediente chave. A fresca tigelada com softcake, melão, iogurte e mel (€6), uma lembrança das Beiras, terra natal do chef, é tudo menos aborrecida: uma surpresa boa que dificilmente se arrependerá de pedir. Já a torta de framboesa com merengue suíço e raspas de limão (€6) faz as delícias dos habitués.

A tigelada com softcake, melão, iogurte e mel (€6) é ideal para fechar a noite com um toque fresco no paladar

Aproveite para um sóbrio jantar a dois, ou mesmo para uma reunião de amigos, já que o espaço conta com uma sala privada com capacidade até dez pessoas. Mais, o Drogaria funciona também em regime de take away e em parceria com a Glovo e a Volup para entregas ao domicílio. Basicamente, não há desculpas.

Onde? Rua Joaquim Casemiro 8, Lisboa. Quando? Das 19h00 à 00h00 de terça a sábado. Tel. 210 145 528

OTRO

Numa resguardada paralela à Avenida da Liberdade, surge o OTRO restaurante, discreto sob a alçada de toldos verdes e vidros turvos, sem denunciar imediatamente o requinte que por lá se passa. Esta é a mais recente aposta do empresário Hugo Banha no segmento de luxo. O OTRO group, criado pelo mesmo em 2017, já deu provas nas áreas da perfumaria de nicho e alfaiaria privada, mas também arquitetura e design de interiores. Em outubro passado, chegou o momento da restauração. Depois das restrições sanitárias, o restaurante regressa com uma carta renovada e animação noturna, não fosse este um espaço pensado desde sempre para os notívagos por excelência. No OTRO, todos os detalhes são pensados ao pormenor e o privilégio é detido pelo cliente que sente o cuidado de um trato sem paralelo. Vítor Sobral mantém-se como chef consultor, desde o início do projeto, e complementa toda a experiência sensorial que ali se vive, através das suas criações.

No OTRO a decoração é pautado por materiais nobres sob uma luz ambiente que denota a descrição do espaço Foto: D.R.

Dispensadas apresentações, não fosse o trabalho do chef reconhecido na história da gastronomia portuguesa nas últimas três décadas, é seguro afirmar que para esta carta Vítor Sobral procurou um encontro entre os sabores tradicionais portugueses com a gastronomia internacional, recorrendo a ingredientes tão lusos como o bacalhau ou o queijo do Pico ou mais fora como o caviar, o foie-gras ou a trufa. Assim, para primeira impressão sugerimos que comece pela salada de caranguejo do Alasca com espargos e um toque inusitado de vinagrete de baunilha (€26), o presunto bísaro com lascas de queijo da Ilha, uvas e azeite de laranja (€19,80) também é para provar. Ainda nas entradas, pode sempre deliciar-se com vieiras coradas com poejo, emulsão de manga e coco (€18,50). Nos pratos principais, as essências da terra levam-nos até à carne Wagyu com manteiga de trufa (€95) ou para opções mais modestas e igualmente saborosas, como a paelha de couve flor assada com alho francês, açafrão do Irão e queijo da Ilha (€17). Para os mais clássicos haverá sempre bife do lombo com batata frita (€29,50). Nas essências do mar, destacamos com agrado o prato de bacalhau fresco com creme de laranja, coco e couve chinesa (€24), um dos nossos preferidos. O arroz de carabineiros com línguas de bacalhau e tomate assado (€38), bem como o caril de camarão, com gengibre, caju, lima kaffir e rebentos de coentros (29,50) estão entre os pratos mais pedidos pelos clientes que já conhecem o local. Finalmente, as notas adocicadas. O ex-libris será sempre o creme queimado (€8,50) do chef, no caso com champagne e fava tonka (€8,50). A mousse de chocolate com pistachio tem igualmente boa saída e o bolo de queijo com caramelo salgado e amêndoas (€14,50) constitui um desafio bom ao paladar para o final da refeição, confira por si.

O bacalhau é um produto português ao qual o chef dá destaque neste restaurante

A garrafeira acompanha em tudo a qualidade do jantar, com as melhores referências na carta como Pêra-Manca, Chateau-Neuf du Pape ou mesmo champanhe Armand de Brignac Gold Brut, entre uma gama variada de opções. Por entre vinhos e cocktails, espumantes e champanhes, não há razão para que não fique mais um pouco, especialmente nas quintas, sextas e sábados, onde a partir das 20h00 DJ’s convidados sobem o tom da música. Por fim, um pormenor interessante, é possível conhecer as fragâncias de nicho do Grupo OTRO no próprio restaurante. Estão disponíveis amostras dos perfumes na casa de banho unissexo, para além do aroma incrível que advém da sala principal. Há, pois, a oportunidade de oferecer um destes exemplares ao seu companheiro(a) durante a refeição. O embrulho virá numa campânula a flamejar, trazida pelo empregado. Não se vê em todo o lado – considere.

Onde? Rua Rodrigues Sampaio 94, Lisboa. Quando? Das 19h00 à 00h00 de terça a sábado Tel. 963 620 129

Palácio Chiado

O centenário edifício no centro da capital sofreu uma profunda renovação, voltando a abrir portas e desconfinando como os demais. A vida do palacete é única e cheia de pormenores curiosos e, desde que se destina à restauração, que também o cliente pode fazer parte desta narrativa. De sala em sala somos guiados como se de um novelo de lã de tratasse. Logo no hall de entrada apresenta-se o Bar SALLA, com cocktails de assinatura e tapas a preceito, para desfrutar antes ou depois do jantar e sempre ao som de house music. No piso 1, por sua vez, surge o novo restaurante.

Uma das muitas e bonitas salas do Palácio Chiado Foto: D.R.

A carta apresenta-se sob a assinatura do chef Manuel Bóia que, sem pretensões, faz um bonito elogio à cozinha portuguesa com um toque internacional. Para iniciar nesta jornada de sabores sugerimos o fresco gaspacho de tomate com croutons e poejo (€7,5), veranil como ainda se quer. Ao invés, pode optar pelo carpaccio de polvo com picadinho algarvio (€18). Já os taquitos de lagosta (2 unidades €17), são um dos bestsellers da casa. Nos principais, siga confiante com o entrecotê maturado 30 dias e grelhado no carvão com batata frita a preceito e uma floresta de legumes a acompanhar (€25) ou mesmo com o risotto de legumes verdes trufado com romanesco, pack choy, espargos verdes, curgete e broccolini (€16). Por sua vez, o camarão tigre grelhado com risotto de camarão e espargos com lima (€34) tem sido dos pratos com mais saída e a proposta de lavagante, lagosta e vieira com molho de malagueta, coco e manga com arroz de cardamomo (€58) adivinha-se um deleite. Por fim, as sobremesas, pensadas para a estação quente. Se o parfait de chocolate sobre sablé, com caramelo, flor de sal e crocante de chocolate com pistáchios (€8) alicia qualquer um, independentemente da estação do ano, a tarde de framboesas frescas com mousseline de baunilha e couli de frutos vermelhos mostra-se perfeita para o momento.

O prato de camarão tigre grelhado com risotto de camarão e espargos com lima (€34) prima tanto pela aparência quanto pelo sabor

Ainda assim, há mais razões para vir aqui, que não apenas a gastronomia, já que o palacete alia história e modernidade numa simbiose perfeita digna de se apreciar. As divisões primam pelos tetos altos, chão de pedra, vitrais sumptuosos e frescos na parede. A Sala de Baile, por exemplo, deve agora toda a sua majestosidade à arquiteta Inês Moura. Já para refeições ou eventos privados tem sempre a Sala Quintela, que também funciona como galeria de arte, de momento com a exposição Moonwalk de Mariana Horgan. Para finalizar a experiência, todas as quintas, sextas e sábados a partir das 21h00, há DJ’s residentes a marcar o ritmo das refeições e o convívio noite dentro. O palácio aliou-se ainda à Empark (parque de estacionamento do Largo Camões) de forma a lhe facilitar a vida com duas horas de estacionamento gratuito. Melhor é difícil.

Onde? Rua do Alecrim 70, Lisboa. Quando? Das 12h30 às 16h00 e das 19h às 00h00 de domingo a quinta e das 12h30 às 16h e das 19h às 02h de sexta a sábado. Tel: 21 010 11 84