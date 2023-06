Fast food gourmet? Sim, neste novo restaurante virtual do chef Vitor Sobral

É o que se pode chamar uma história de sucesso, a da Volup, daquelas que deveria figurar nos livros de empreendedorismo, pelo modo como, após identificar uma falha num mercado já de si tão saturado como o da entrega de comida em casa, transformou um aparente nicho de mercado num negócio rentável. Falamos do segmento de restaurantes de luxo que habitualmente está fora destas plataformas que desde 2021 começou a trabalhar, na maior parte dos casos em regime de exclusividade, com a Volup. E foi novamente uma lacuna na oferta que levou Álvaro Meyer, o criador e CEO da Volup, a desafiar o chef Vítor Sobral para criar uma hamburgueria virtual, "com uma oferta de alta qualidade", distribuída apenas nesta plataforma.

Chef Vítor Sobral. Foto: D.R

"Pretendíamos um parceiro para um novo conceito de fast food premium e o chef Vítor Sobral não só nos pareceu a pessoa mais óbvia como aceitou logo o desafio", lembra. "Temos uma relação já longa e bastante proveitosa e portanto não podia recusar mais este desafio, até porque sou o maior vendedor da Volup", diz por seu turno e com humor o chef Vítor Sobral, que criou um restaurante virtual, chamado Da Linha by Vítor Sobral, existente apenas na plataforma de entregas e cujo menu pode começar a ser já encomendado a partir do dia 14 de junho, com as entregas, numa primeira fase, limitadas apenas ao concelho de Cascais. "O nosso objetivo sempre foi o de recriar, em casa, a experiência de um restaurante e o mesmo se passa agora, com este conceito de fast-food", sublinha Álvaro. As caixas dos hambúrgeres, por exemplo, são em papel feito de restos de cana-de-açúcar, para tornar a embalagem mais sustentável.

Trufado da Linha. Foto: D.R

Chegou então o momento mais esperado, o de provar os hambúrgueres criados por Vítor Sobral, todos servidos dentro de um pão brioche artesanal. São cinco e incluem duas versões mais óbvias, o Clássico da Linha (180 gramas de carne de novilho, queijo cheddar, alface iceberg, tomate e molho da Linha) e o Clássico Bacon da Linha (igual ao anterior mas com bacon), com um preço, respetivamente, de €12,50 e €13,50. Quem preferir carnes brancas pode optar pelo Pinto da Linha (140 gramas de frango do campo panado, com alface iceberg e molho tártaro), a €12,50, enquanto os apreciadores de sabores mais sofisticados não ficarão defraudados com o Trufado da Linha (carne de novilho smashed duplo, com 90 gramas cada, queijo emmental, cogumelos, cebola grelhada, alface iceberg, tomate e maionese de trufa) a €16,50 nem com o eventual vencedor desta lista, o Guincho da Linha, composto por 160 gramas de camarão, alface iceberg, tomate e maionese de wasabi, vendido por €17,50.

Clássico Bacon da Linha. Foto: D.R

Igualmente vencedoras são as batas fritas, o único acompanhamento disponível, para as quais foi desenvolvida uma receita de forma a permanecer estaladiças até quando são consumidas. As propostas incluem ainda duas entradas, croquetes de picanha e rissóis do mar (quatro unidades), e mais duas sobremesas: pão de ló de cacau com chocolate, doce de leite e avelã ou pão de ló, compota caseira, suspiro, chantilly e fruta fresca.