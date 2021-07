As mais bonitas casas de praia para alugar em Portugal

Casa Um (Tavira, Algarve)

Casa Um, Algarve Foto: The Adresses

Fica numa antiga fazenda de pastores, esta Casa Um que junta a arquitetura típica do Algarve com as cores suaves e minimalistas da paisagem agrícola. Foi renovada pelo Atelier Rua e faz parte do The Adresses, uma empresa de turismo que reúne arquitetura, serviços de hotelaria e de viagem. É o local ideal para relaxar, seja na piscina aquecida ou no terraço e, se quiser dar um mergulho no mar, tem a praia do Barril a poucos quilómetros.

A casa tem dois andares, com a cozinha e a sala de estar no piso superior. O antigo celeiro foi renovado para acomodar o pátio interior, mantendo-se, no entanto, o rústico forno de pão. A sala de jantar tem uma pequena adega. Cada uma das quatro suítes tem um pátio privado, para desfrutar do chilrear das cigarras ou dormir uma bela sesta. A estada é, no mínimo, €1600 por semana.

Cabana Alfarroba (Comporta, Setúbal)

Cabana Alfarroba, Comporta Foto: Comporta Charming Villas

A Cabana Alfarroba, na maravilhosa zona do Pego, foi construída no estilo tradicional das cabanas da região com o chão e as vigas de madeira. O resultado emana descontração e minimalismo.

É o lugar ideal para tirar férias em família, mantendo alguma privacidade, pois os cincos quartos e quatro casas de banho estão distribuídos por diferentes cabanas ligadas por um caminho de madeira. Para além do jardim isolado no exterior, tem também uma piscina de água salgada. A estada fica entre €3500 e €6000 por semana.

Sítio da Fábrica (Vila Cacela Velha, Algarve)

Sítio da Fábrica, Algarve Foto: @sitiodafabrica

O Sítio da Fábrica fica na costa algarvia e tem vista para o Parque Natural da Ria Formosa. A estrutura original da casa é dos anos 50 mas foi renovada para ter uma decoração mais relaxada e rústica.

Tem dois quartos com cama de casal e um quarto com beliches, pensado para os mais pequenos pelo preço mínimo de €1600 por semana. No jardim pode ainda colher bananas e figos das árvores ou simplesmente relaxar ou ler um livro.

Casa da Cornélia (Costa da Caparica, Almada)

Casa da Cornélia, Costa da Caparica Foto: Airbnb

A apenas vinte minutos de carro de Lisboa, a Casa da Cornélia conta com um cenário invejável. Por ser uma antiga casa de pescador basta sair do terraço e estará na praia.

Foi completamente renovada para manter o grupo de amigos ou a família confortável. Por estar tão perto do mar é perfeita para quem adora fazer praia, surf ou bodyboard. A Casa Cornélia tem três quartos, uma casa de banho, kitchnet e um terraço onde pode jantar e desfrutar do pôr-do-sol. A estadia custa no mínimo €900 por semana.

Casa da Rampa (Colares, Sintra)

Casa da Rampa, Sintra Foto: Boutique Homes

Longe da cidade, a Casa da Rampa fica no Parque Nacional Sintra-Cascais, perto do centro da vila mais romântica do país.

Projetada pelo arquiteto Frederico Valsassina, a casa de férias foi desenhada com uma abordagem minimalista e ângulos fortes em mente. A área é bastante cobiçada pelos amantes de temperaturas mais amenas e está junto à costa com os seus longos areais como a Praia Grande. Caso não seja fã de praia, pode explorar os jardins e palácios de Sintra.

Todos os quatro quartos são suítes e as salas de jantar e de estar têm vista para a floresta. Sugere-se a estada entre março e outubro pelo preço mínimo de €600 por noite.