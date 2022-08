Punta Umbría, um dos destinos tendência mais procurados, a poucas horas de Portugal

Tal como Harry Potter, que atravessou a plataforma 9 ¾ com destino a Hogwarts, também nós nos sentimos a entrar num lugar mágico quando atravessamos a fronteira portuguesa em direção a Espanha. Após algumas horas de viagem (45 km de distância do Algarve), conseguimos finalmente sentir próximas as férias e o tão aguardado sossego: acabamos de chegar a Punta Umbría, uma localidade na província de Huelva, na Região Autónoma de Andaluzia. É o destino ideal para quem procura as temperaturas fantásticas do Algarve, mas sem a azáfama turística em que o sul do país se transforma no verão; é um pedacinho do céu na Terra, até para os locais. Também é lá que ficam dois hotéis do grupo Barceló, o quatro estrelas Punta Umbría Beach Resort, maior da Europa, e o Punta Umbría Mar, ambos com vista para a praia.

Vista aérea do Punta Umbría Beach Resort Foto: Barceló Group

Uma vez feito o check-in, a vontade é nunca deixar o paraíso construído no coração do Parque Natural de los Enebrales e Marismas del Odiel e da reserva natural Las Marismas de Odiel, onde se pode observar aves migratórias. Com um quilómetro de comprimento, cabem lá três edifícios, cada um com receção própria, o Beach Resort conta com 1200 amplos quartos. Pensado num estilo tipicamente andaluz, emana elegância e modernidade, com as cores quentes e neutras a contrastar lindamente com o azul das piscinas, do mar e do céu.

Passadiço do Parque Natural de Enebrales, com saída para a praia Foto: Barceló Group

Uma das piscinas do Resort de quatro estrelas Foto: Barceló Group

Existem cinco tipos de quarto, de duplo superior a suíte, sem esquecer as famílias com crianças pequenas. Trata-se literalmente de uma mini vila, onde diversão e descontração são as palavras de ordem. Enquanto os mais velhos bronzeiam nas espreguiçadeiras, os mais novos brincam nos parques ou clubes infantis. A equipa de animadores do Barcy Club (4-7 e 8-12 anos) mantém as crianças entretidas com um programa recheado de atividades: o programa Happy Minds dá a conhecer personalidades importantes na história como Amelia Earhart ou Charlie Chaplin, atividade Princesa Por Um Dia é bastante popular entre as meninas, e para os adolescentes, entre os 13 e os 17 anos, há uma sala própria com videojogos, matraquilhos e mesa de bilhar.

Quarto Duplo Superior com varanda Foto: Barceló Group

Parque infantil Foto: Barceló Group

Os amantes de desporto podem treinar no ginásio, na área de crossfit, ou nos campos externos de basquetebol e paddle e ainda visitar um dos sete campos de golfe que existem nas proximidades. Porém, a estrela principal é mesmo a área de spa e bem-estar – 2500 metros quadrados de instalações modernas prontas para receber os seus hóspedes. Além dos tratamentos de beleza e massagens, aconselhamos o circuito de hidroterapia: duas piscinas de água quente com jatos de água, ideal para relaxar os músculos, jacúzi, sauna, banho turco, "camas" de pedra aquecida e ainda duches para os mais corajosos (a sério), com água quente e gelada lançada alternadamente. Sem esquecer o programa de entretenimento e de espetáculos, disponível durante toda a semana, de manhã à noite.

Circuito de hidroterapia Foto: Barceló Group

Jacuzzi Foto: Barceló Group

A gastronomia é igualmente diversa, com quatro restaurantes em estilo buffet. Enquanto o El Estero se foca na cozinha de mercado, o El Calé transporta-nos para Itália. Entramos no faroeste americano com o Cormonares e, por fim, o Brújula leva-nos aos quatros cantos do mundo, com a sua cozinha internacional. Numa abordagem diferente, foi criado o Camarina, um restaurante a la carte onde cada prato da ementa é uma verdadeira iguaria.

Restaurante Brújula Foto: Barceló Group

Locais para visitar

A praia de los Enebrales é paragem obrigatória. Extenso areal limpo, com muitas conchinhas, e ondas calmas. Quem desgosta de sentir a areia entre os dedos dos pés, pode antes percorrer o Parque Natural de Los Enebrales, onde vivem duas espécies protegidas: camaleões e zimbro costeiro. Há ainda uma escola de canoagem a cinco minutos do resort.

Pôr do sol na praia de los Enebrales Foto: @barcelopuntaumbriabeachresort

Em Aracena, a uma hora e meia de viagem de Punta Umbría, fica a Gruta de las Maravillas. Não é fácil encontrar palavras que façam jus à paisagem dentro da caverna, há muitos milénios escondida abaixo do nível do solo. Localizada no centro do município, é uma das grutas turísticas mais visitadas de Espanha, prolongando-se por mais de dois mil metros de comprimento, dos quais apenas 1200 estão abertos ao público. As primeiras referências à sua descoberta datam de 1850, durante os trabalhos mineiros típicos da região. Será que isto foi o que Alice sentiu ao dar-se conta que estava no País das Maravilhas? A cavidade freática foi originada a partir da ação de erosão-dissolução da água nas rochas calcárias. O seu teto e as paredes estão cobertos por formações de estalactites e algumas colunas seculares. No chão, há estalagmites e profundos lagos cristalinos, daqueles que só se vêm nos filmes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vive Andalucia (@viveandalucia)

Para os fãs de história ou séries de fantasia, aconselha-se também um salto rápido ao castelo de Aracena, edificado no século XIII. Ainda em Huelva, vale a pena descobrir o Parque Mineiro Riotinto, constituído pelo museu mineiro Ernest Lluch, a minha Peña del Hierro, o caminho de ferro turístico e ainda a casa 21 no bairro britânico de Bellavista.

Visita à mina de Peña de Hierro Foto: @parquemineroriotinto

Os ingleses chegaram a esta parte da Andaluzia no século XIX, depois de comprarem minas na região ricas em cobre (exploradas pela empresa Rio Tinto Company entre 1873 e 1954). Além de podermos conhecer a fundo a luta da comunidade mineira - que durante um período lutou por melhores condições de trabalho - o museu esconde outros tesouros, como o interior de uma mina romana, amostras de diversos minerais, antigas ferramentas de trabalho, entre outros segredos.

A aventura continua na terra da areia vermelha – Marte. Uma experiência única criada pelo Parque Mineiro que nos leva, através de um comboio pneumático, aos locais onde a NASA e outras instituições têm vindo a realizar pesquisas e testes relacionados com viagens a Marte e outras missões espaciais durante anos. A semelhança é tal que o cenário foi escolhido para gravar cenas de vários filmes e séries.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Parque Minero de Riotinto (@parquemineroriotinto)

Paisagem sci-fi à parte, este é um local rico em história e com características arqueológicas únicas. O seu rio, extramente ácido, não permite a criação de vida, exceto um tipo de bactéria, de acordo com o site da Euronews. Tratam-se de bactérias extremófilas, que consomem ferro e enxofre e produzem oxigénio.



Estes são apenas alguns dos locais de destaque de Huelva, dada a sua dimensão e diferentes ofertas turísticas que lá encontramos. De parques naturais, museus e monumentos históricos a caminhadas por rotas nórdicas e até à observação das estrelas, o difícil será escolher.