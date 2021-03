Ouvir música (mesmo) debaixo de água? Já é possível

Haverá poucas coisas mais satisfatórias do que aliar diversão à sua rotina de exercício ou atividade física. Pode jogar futebol com os amigos de infância; ouvir música enquanto corre; andar de patins e passear o cão ao mesmo tempo; pedalar e ver a sua série preferida, ou mesmo deliciar-se com os arcos de ginástica para fitness, a nova tendência do TikTok.

Agora, também na natação ou mesmo se quiser dar umas braçadas para desanuviar também é possível agitar as águas com algum entretenimento à mistura. Por exemplo, ouvir o seu podcast preferido do momento ou mesmo um audiobook; vibrar ao som das bandas mais cool ou ainda orientar-se por um programa de treino à sua medida.

Em 2017, este foi o propósito de dois jovens, Charlie e Sheera, que a partir da Califórnia criaram o Zigo, um gadget em formato de phones, para usar debaixo de água e fazer tudo aquilo que lhe indicámos em cima.



Basicamente o seu smartphone ou tablet transmite a informação por Bluetooth a um transmissor, uma espécie de walkie talkie. Este, por sua vez irá conectar-se por rádio frequência com os phones – a colocar na sua cabeça, perto dos ouvidos. São leves, ergonómicos e não evasivos pelo que transmitem o som até ao seu aparelho auditivo por condução óssea, através de vibrações.

Phones e transmissor Zygo Foto: Zygo

Estes equipamentos wireless funcionam com uma aplicação própria, gratuita para IOS e Android, e têm baterias que duram três e oito horas, consoante estejamos a falar do dispositivo de phones ou do transmissor. A difusão do conteúdo é possível a uma distância de cerca de 800 metros, se estiver a nadar à superfície e 50 metros se estiver a uma profundidade de 60cm.

Convenhamos, os aparelhos subaquáticos já existentes, metiam muita água. Literalmente e não literalmente falando. Geralmente tratavam-se de comuns MP3 com pouca memória. Os Zygos, que podem ser utilizados em piscinas, rios ou oceanos, pretendem superar os seus antecesores. Estão disponíveis por €256.95 no site shopzygo.com.