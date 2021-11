Estas penthouses de sonho ficam em Portugal

A mais recente aposta do condomínio privado de luxo conta com 15 townhouses e 35 apartamentos, todos com acabamentos de alta qualidade e características únicas.



Para além do pátio interior, uma particularidade cada vez mais apreciada nacional e internacionalmente, cada townhouse dispõe de quatro suites, jardim e piscina exterior.

Townhouses Foto: Belas Clube de Campo

Ademais, o seu design contemporâneo e sereno integra-se na perfeição com a natureza envolvente.

Sala de uma townhouse Foto: Belas Clube de Campo

Pátio interior de uma townhouse Foto: Belas Clube de Campo

Os apartamentos, que podem ser de T1 a T5, contam com interiores generosos e varandas amplas, onde se pode tomar o pequeno almoço em família ou apreciar a vista para a Serra de Sintra.

Interior de um apartamento Foto: Belas Clube de Campo

É no último andar que se encontram as primeiras penthouses do empreendimento, cada uma com uma vista invejável e piscina privativa, um produto exclusivo bastante procurado. Dispõem ainda de arrecadação e, naturalmente, lugar de garagem com posto de carregamento para carros elétricos, se for o caso.

Piscina privativa da penthouse Foto: Belas Clube de Campo

Existirá ainda uma área comercial própria com todos os serviços essenciais que uma família necessita, como ginásio, jardins, piscinas, cafetaria, minimercado, entre outros, isto tudo numa localização a poucos minutos do centro de Lisboa, de Sintra ou de Cascais.

Área exterior dos apartamentos Foto: Belas Clube de Campo

O valor de lançamento das townhouses é no mínimo de 1,220,000 euros e o dos apartamentos está entre 305,000 e 1,1000,000 euros.

Criado há mais de vinte anos, o Belas Clube de Campo tem atualmente cerca de 2500 residentes de mais de trinta nacionalidades.