Sofás e poltronas para aproveitar com vagar

Há qualquer coisa de celestial em encontrar o sofá perfeito. Os requisitos, curiosamente, são mais ou menos os mesmos do urso que entra numa casa e prova as papas de aveia todas até encontrar as que têm a consistência ideal – nem demasiado rijas, nem demasiado moles. É exactamente isto que se procura num sofá. E, já agora, que seja bonito, sofisticado e resistente. E quem diz sofá diz uma daquelas deliciosas poltronas para onde uma pessoa se atira para de ler um livro, com conforto e tranquilidade, e um otomano para esticar as pernas.

Slow Sofa em tecido Flocca na cor "beige" Foto: DR

Se há instituição atenta à necessidade de sofás e poltronas confortáveis, essa instituição é a Vitra. Este fabricante suíço de mobiliário de design desenvolveu, em 2006 e em colaboração com os irmãos designers Ronan e Erwan Bouroullec, a Slow Chair que se tornou um clássico da marca. Agora, apresenta uma segunda versão desta poltrona, adicionando também o Slow Sofa à coleção.

Slow Chair com otomano e Slow Sofa em tecido Flocca na cor "dark blue" Foto: DR

O design da Slow Chair baseia-se numa capa têxtil flexível ajustada com precisão a uma estrutura em aço tubular. Esta construção cria um efeito de "afundamento" com a tensão ideal para proporcionar o máximo conforto, especialmente quando complementado com almofadas soltas. A versão original da Slow Chair, concebida pelos irmãos Ronan e Erwan Bouroullec, surgiu da ideia de transferir o conforto flexível de uns collants para uma peça de mobiliário. O revestimento resultante foi criado com um material altamente elástico e translúcido, que acentua a silhueta da cadeira e lhe confere um aspeto elegante e leve, apesar das dimensões generosas.

Linha Slow Sofa e Slow Chair Foto: DR

Para esta nova versão, em tecido bouclé, a Vitra voltou a colaborar com os designers e aproveitou para ampliar a coleção com o Slow Sofa, no mesmo material. O suave tecido Flocca, disponível em sete tons, não só proporciona uma sensação de conforto máximo, como também confere à poltrona e ao sofá um aspeto acolhedor e convidativo. As almofadas dos assentos e do apoio cervical a condizer podem ser combinadas com almofadas de encosto da coleção Vitra Cushions, com enchimento de fibras recicladas. Está ainda disponível um otomano, que complementa a Slow Chair.

Detalhe do otomano em tecido Flocca na cor "beige" Foto: DR

Estas peças de mobiliário, com a sua estética elegante e discreta, integram-se na perfeição em interiores modernos, ao mesmo tempo que acrescentam um toque contemporâneo a ambientes mais clássicos.

Slow Sofa em tecido Flocca na cor "beige" com três almofadas Foto: DR | Anoush Abrar

Em comunicado, Ronan Bouroullec, um dos designers, partilha a sua visão sobre as possíveis configurações do novo sofá: "O Slow Sofa tem um formato muito mais suave, o que permite agrupar várias unidades de assento de forma mais orgânica, ideal para espaços como átrios de hotel, sem estar preso a uma disposição rígida ou a algo excessivamente geométrico". Por outro lado, Bouroullec sublinha o seguinte: "Este novo sofá é, sem dúvida, um projeto urbano, pensado para apartamentos pequenos. Vivemos em espaços cada vez mais reduzidos, o que faz deste sofá uma solução incrivelmente compacta".

Slow Chair com otomano e duas almofadas, em tecido Flocca na cor "dark blue" Foto: DR

Em princípio, uma pessoa com dinheiro para comprar mobiliário Vitra – o Slow Sofa custa 4.365,00 euros e a Slow Chair, 2.993,70 euros – não vive, necessariamente, num apartamento acanhado, mas fica a intenção.