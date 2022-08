Há novos sabores irresistíveis no Tapisco, do chef Henrique Sá Pessoa

No Príncipe Real, em Lisboa, encontramos uma fusão gastronómica vinda de ambos lados da fronteira que separa Portugal e Espanha, com iguarias do chef Henrique Sá Pessoa. Aberto desde 2017, e agora com novidades na carta, o Tapisco – brincadeira ortográfica de tapas com petiscos – continua a ser um dos pontos de paragem obrigatória com as suas tapas espanholas, petiscos portugueses e vermutes. Tudo num ambiente que convida à partilha e à descontração, sem nunca descurar a qualidade e a atenção ao detalhe. Com 32 lugares, 10 ao balcão, o Tapisco é o local ideal para os olhares mais curiosos, com a sua grande janela que permite uma vista privilegiada para a ação da equipa do bar.

Restaurante Tapisco Foto: Tapisco

E embora o chef Henrique Sá Pessoa tenha uma forte ligação a Espanha, foi o receituário português que, em grande parte, o inspirou e ao atual sous chef João Gama a criarem os novos pratos. Pois além de apostarem na gastronomia nacional, queriam proporcionar experiências diferentes aos clientes habituais do restaurante. Em cinco anos de portas abertas, trata-se sem duvida da maior alteração no menu feita até à data.

Chef Henrique Sá Pessoa e Souschef João Gama Foto: Tapisco

As propostas têm início com o couvert, que misturam influências de ambos os países, das quais destacamos o dip de anchovas (€6), passando para duas novidades de entradas, o peixe marinado com lima, algas e batata-doce de Aljezur (€22), ideal para os fãs de ceviche, e os crocantes peixinhos da horta com molho tártaro (€6).

Peixinhos da Horta com Molho de Tártaro Foto: Tapisco

Diretamente do Alentejo e Porto, respetivamente, segue-se uma deliciosa sopa de tomate personalizada pelo chef, aqui acompanhada com ovo escalfado e croutons (€6), e bacalhau à Gomes de Sá (€21), servido com ovos de codorniz e levado ao patamar seguinte com uma espuma feita a partir das aparas do bacalhau infusionadas em leite e clorofila de salsa. Por fim, foi acrescentado à ementa o arroz de cogumelos e queijo da ilha (€17), tão cremoso que se desfaz na boca, para colmatar a escassez de pratos vegetarianos.

Arroz de Cogumelos e Queijo da Ilha Foto: Tapisco

Bacalhau à Gomes de Sá Foto: Tapisco

Para acompanhar a aventura de paladares aconselham-se ainda os vermutes (brancos, rojos ou tintos), "as grandes estrelas da casa", servidos simples ou através de cocktails, ou ainda um belo copo de vinho, com mais de 65 referências à escolha.



Onde? R. Dom Pedro V 81, Lisboa Quando? Sábado a domingo, das 12h às 16h e das 19h à meia-noite(excepto sábado e domingo, horário completo). Reservas 21 342 0681