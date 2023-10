Jet Lag: como combatê-lo? Ex-hospedeiros de bordo aconselham

Distrimia circadiana, também conhecido por jet lag, é um distúrbio temporário do sono, que acontece quando o relógio interno do corpo não está em sincronia com os sinais horários do destino para onde se viaja. Simplificando, é o cansanço que sentimos quando viajamos para um local distante do país de origem.

Mas nem todas as viagens têm de ser cansativas, existem truques e sugestões partilhadas, num artigo de Condé Nast Traveler, por antigos e atuais hospedeiros para ajudarem a resolver mais rapidamente o problema.

"Fique acordado durante a viagem", é este o primeiro concelho de Bobby Laurie, jornalista e ex-hospedeira. Este método ajuda a sentir-se cansado para que assim que chegar ao destino, a cama seja a primeira paragem. Se chegar mais cedo, Laurie sugere uma sesta, não esquecendo o despertador.

A segunda indicação passa pela alimentação: café e banana. A bebida cafeinada é a opção número um para muitos hospedeiros no combate ao sono, mas se não é amante da bebida, Phil Rodriguez, um antigo assistente de bordo que se tornou funcionário de uma companhia aérea, sugere a fruta cheia de potássio, "está repleta de vitaminas e açúcares naturais que lhe darão um impulso de despertar em poucos minutos. Vai durar horas e não vai fazer com que tenha um colapso tão grande como com a cafeína".

O exercício físico, resposta para muitos dos problemas, é a terceira recomendação. Michella Marquez, hospedeira californiana, afirma que o exercício é uma boa opção para ajudar o corpo a adaptar-se à luz do dia e ao mesmo tempo a cansá-lo. Sair à rua ou até mesmo utilizar o ginásio do hotel é uma boa opção para se manter acordado/a.

Para manter uma sensação de coerência, muitos dos hospedeiros brincam ao "faz-de-conta" com os seus fusos horários, declara Barger. O que é que isto significa? Vivem consoante o horário do país de origem. Isto é uma boa opção para quem não tem o luxo de se adaptar ao país em que se encontra. Uma dica que muitos utilizam: não trocar as horas dos relógios. Ajuda a manter a rotina.

A última indicação que Barger dá: se nada resulta, encontre um apoio moral forte. A ex-hospedeira recomenda não sobrecarregar o programa dos primeiros dias da viagem, tentando evitar compromissos mais sérios para esse período temporal, não correndo de estragar os planos desejados.