Meditação e yoga nos jardins do MAAT

Se, seja por que razão for, terá de passar agosto em Lisboa, não desespere. Para começar, com meio país a banhos, a vida vai correr com mais vagar. Boa parte do que tentar fazer vai bater na trave do out of office, mas isso não é necessariamente mau – afinal, se os interlocutores estão à beira-mar plantados, a culpa não é sua. Largue uma imprecação para o ar, só para trocar as voltas ao seu chefe, e vá beber mais um café enquanto planeia o que fará com a hora e meia que acabou de ganhar porque, pasme-se, vai mesmo conseguir saltar da secretária quando o ponteiro bater nas 18 horas. Consciente da existência destes pobres trabalhadores contrariados, os zombies de agosto, o MAAT preparou uma série de atividades que combinam bem-estar, criatividade e cultura, que decorrem de 31 de julho a 27 de setembro.

Todas as quintas-feiras de 31 de julho a 18 de setembro – com excepção do dia 28 de agosto –, às 19 horas, haverá yoga no MAAT Garden. Um convite para terminar o dia de forma tranquila, num espaço calmo da cidade. A aula é aberta a praticantes de todos os níveis e orientada por instrutores do estúdio KOSHA. O foco está na respiração, no corpo em movimento e na ligação com o ambiente. Para participar, tudo o que tem de fazer é comprar um bilhete de entrada no museu no dia da aula, sem esquecer de fazer a inscrição prévia. A atividade é gratuita para MAAT Friends – uma subscrição anual que custa 30 euros e dá acesso gratuito a todas as exposições, descontos exclusivos e ofertas especiais.

Sessão de yoga ao ar livre no MAAT Garden Foto: DR

Além destas sessões quase semanais de yoga ao ar livre, haverá também duas oportunidades de fazer yoga dentro do museu. Nos dias 30 de agosto e 27 de setembro, das 9h30 às 11h, há sessões que propõem uma abordagem ao yoga associada à experiência artística e ao ativar do corpo e dos sentidos. As aulas são para todos, iniciantes ou experientes, interligadas a um tema inspirado nas exposições. Na sessão de agosto, o tema será Quando Nada Acontece, Tudo Acontece, relacionado com a exposição de Jeff Wall. Já na sessão de setembro, a sessão será subordinada ao tema Corpo Feminino: Arma e Abrigo, relacionado com a exposição de Miriam Cahn. Cada sessão custa 20 euros e tem 25% desconto com o MAAT Friends.

E quem faz yoga, faz meditação. Razão pela qual o MAAT propõe sessões de meditação ligadas à arte. Cada encontro é diferente e decorre numa das exposições do museu, criando um momento de pausa e atenção plena. As aulas são conduzidas por Mário Rodrigues, psicólogo clínico especializado em Neuropsicologia e fundador da Breath By Step, que promove saúde mental e equilíbrio emocional através do mindfulness e do papel transformador da arte. Estas sessões decorrem nos dias 9 de agosto e 13 de setembro, das 9h30 às 11h. A primeira terá como tema Narrativas da Mente, relacionado com a exposição Time Stands Still, de Jeff Wall. E a segunda chamar-se-á Arte Adentro, e está relacionada com a exposição Lápis de Pintar Dias Cinzentos. Custa, cada uma, 15 euros, com 25% de desconto com MAAT Friends, e o bilhete dá acesso, no dia, a visitar todas as exposições patentes no museu.

Por último, destaque para o MAAT Happy Hour, uma iniciativa que decorre até ao final de agosto, às sextas e sábados, dias em que o museu estará aberto até às 21 horas e com bilhetes a metade do preço. Uma oportunidade única para aproveitar as noites de verão para alimentar o espírito com cultura e, de seguida, alimentar o corpo com as experiências exclusivas no restaurante MAAT Kitchen. Estas sessões decorrem entre as 19h e as 21h.