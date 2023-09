Portugueses no top 3 dos povos mais aventureiros

Desafios e aventuras: é isto que a maioria dos portugueses procura quando vai de viagem. De acordo com um estudo encomendado pela agência de viagens online eDreams, 73% dos portugueses que participaram no inquérito já fez, ou planeia fazer, férias num destino desafiante. Para estes viajantes aventureiros, o benefício deste tipo de viagens é aprender novas formas de viver a vida e uma oportunidade de se conhecerem melhor.

O reverso da moeda é que, para estes 73% com espírito explorador, há 17% de portugueses que não tem interesse em sair da sua zona de conforto durante as férias – será de supor que a zona de conforto expanda o suficiente para incluir uma praia paradisíaca nas Seychelles, uns banhos numas termas em Budapeste ou um cruzeiro pelos fiordes da Noruega –, enquanto 10% diz não estar muito certo de querer comprometer o sossego em prol da aventura ou do autoconhecimento.

Quando questionados sobre o que é isso de viajar "fora da zona de conforto", 22% indicou uma "viagem não organizada em que só se comprou o bilhete de avião e se improvisa à chegada", 19% falou numa "viagem ser quaisquer luxos e apenas com os mínimos indispensáveis", e 18% referiu uma viagem que é feita a sós. Ou seja, desafios mais dignos de um asceta do que de Bear Grylls: mais retiro espiritual num ashram e menos atravessar a Namíbia a pé com um cantil e um canivete suíço. Acima de tudo, parece haver um desejo de partir meio à deriva, ao sabor dos dias, sem horários nem obrigações, e sem as inevitáveis negociações de quem viaja a dois ou em grupo.

O estudo indica, ainda, que os portugueses são dos viajantes mais aventureiros a nível global. Dos oito países incluídos neste estudo, apenas os turistas americanos (84%) e os espanhóis (78%) estão mais interessados em viajar para fora da sua zona de conforto. Quem não abre mão do seu conforto (nem do seu chá das cinco com scones) são os britânicos, com apenas 44% a responder que já fizeram, ou planeiam fazer, este tipo de viagens.

Para este estudo, realizado pela OnePoll para a eDreams em 2023, foram inquiridos 10 mil consumidores em oito países: Alemanha, Espanha, Estados Unidos da América, França, Itália, Portugal, Reino Unido e Suécia. Em Portugal, foram inquiridos 1000 participantes, todos adultos, e que foram de férias nos últimos cinco anos.