Eis as melhores cidades do mundo para viver

Considerada durante três anos como a cidade mais habitável do mundo, Viena foi ultrapassada por Copenhaga. A capital dinamarquesa é a atual detentora do título, atribuído pela Economist Intelligence Unit (EIU).

O Global Liveability Index 2025 avaliou 173 cidades mundiais, que foram cuidadosamente avaliadas em mais de 30 fatores qualitativos e quantitativos. Os locais são classificados com base em cinco critérios: educação, segurança, saúde, cultura e ambiente e infra-estruturas. A EIU pretende quantificar o estilo de vida de cada local, analisando os melhores e piores estilos de vida.

Os locais são classificados com base em cinco critérios: educação, segurança, saúde, cultura e ambiente e infra-estruturas. Foto: Unsplash

A cidade vencedora recebeu a pontuação máxima em educação, segurança e infra-estruturas, o que lhe valeu um total de 98 em 100. Na edição deste ano, Copenhaga partilha o pódio com Viena de Áustria e Zurique, na Suíça, que tiveram a mesma pontuação e ficaram empatadas. Embora Viena tenha recebido a pontuação máxima em educação, saúde e infraestruturas, o seu declínio deve-se à nota baixa que recebeu na estabilidade, devido a incidentes recentes, como a ameaça de bomba no concerto de Taylor Swift, que resultou no cancelamento do evento.

Viena perdeu o primeiro lugar na lista devido a incidentes recentes. Foto: Unsplash

Melbourne, na Austrália, manteve-se no quarto lugar, seguida de outra localidade suíça: Genebra. Ocupam os restantes lugares do top 10: Sydney na Austrália, Osaka, no Japão e Auckland, na Nova Zelândia, que também ficaram empatadas. Adelaide, na Austrália ocupa a nona posição e Vancouver, no Canadá, fecha este top.

Lisboa também aparece nesta lista, com um total de 88.3 pontos. A capital portuguesa alcançou a 60ª posição, descendo quatro lugares comparativamente ao ano passado.

A capital portuguesa alcançou a 60ª posição, descendo quatro lugares comparativamente ao ranking do ano passado. Foto: Unsplash

Já nos últimos lugares neste ranking e, classificadas como as cidades menos habitáveis do mundo, estão Trípoli, na Líbia, Daca, no Bangladesh, e, com a pior posição desta lista: Damasco, na Síria. A Economist Intelligence Unit justifica que, apesar da queda do regime de Bashar al-Assad, a recuperação do país poderá ser longa e demorada, devido ao impacto da guerra civil.