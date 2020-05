Amancio Ortega: Quanto dinheiro ganha o fundador da Zara por minuto?

Amancio Ortega é um dos homens mais ricos da Europa. O multimilionário que criou a Zara e fundou o grupo Inditex, empresa que detêm várias marcas de moda é, de acordo com a revista Forbes, o sexto homem mais rico do mundo. Contudo, o título de homem mais rico do planeta já foi dele, em 2016, quando o empresário espanhol derrubou o multimilionário norte-americano Bill Gates. Atualmente, Ortega já com 84 anos e com um longo percurso no mundo da moda, possui um património líquido de 59,4 bilhões de dólares. Uma fortuna cobiçada por muitos e que de certo modo chama atenção dos mais curiosos.

O fundador da Zara só alcançará uma fortuna de 1 trilião de euros no ano de 2033. Mais perto de alcançar o mesmo montante está Jezz Bezos, que o deverá conseguir já em 2026. Mas quanto será que este milionário espanhol ganha por minuto para atingir esse valor estrondoso?

Segunda a revista Forbes, Amancio Ortega, em regra, ganha mais de 400 milhões por ano. Se tivermos em consideração esse valor, poderemos verificar que o multimilionário ganha mais do que 1 milhão de dólares por diaou seja 761 dólares por minuto.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, em 2016, quando o empresário espanhol ocupava o segundo lugar da lista dos mais ricos do mundo, só era possível atingir uma fortuna como a de Ortega se os espanhóis com salário médio trabalhassem durante dois milhões de anos.

Por causa da pandemia atual, as ações da empresa desceram em relação ao ano passado cerca de 2,28%. Por essa razão, os valores ganhos pelo multimilionário por minuto podem sofrer uma sólida mudança, tal como o seu património líquido. Porém, no final de 2020, o novo coronavírus não vai certamente tirar Amancio Ortega da lista dos mais ricos do mundo.