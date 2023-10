Inchaço a viajar de avião: o que fazer e como o evitar

É normal sentir um certo desconforto a bordo do avião. Muitos de nós ficam ansiosos ou stressados durante a viagem e, como se isso não bastasse, notamos o cabelo com excesso de oleosidade, a pele ressequida e, claro, o inchaço durante e pós-voo.

Mas porquê é que ficamos inchados? De acordo com a Jo Woodhurst, responsável de nutrição da Ancient + Brave (uma marca de cosmética focada em colagénio), num artigo da Condé Nast Traveler, há duas causas principais. A primeira deve-se à produção de gases, ou seja, com a subida do avião a altitudes muito elevadas, diferente da que estamos acostumados na terra, o gás expande-se, causando o inchaço (podemos assistir ao mesmo fenómeno, no ar, quando abrimos uma embalagem e ela liberta mais ar ou até se encontra mais volumosa). A segunda deve-se à retenção de líquidos, provocada em parte pelo facto de nos encontrarmos sentados durante um elevado periodo de tempo, também não ajuda no caso.

No artigo do Condé Nast, Woodhurst desaconselha certos alimentos e bebidas antes de um voo, para evitar o inchaço, afirma: "Não é boa ideia comer alimentos com muita fibra, como feijões, leguminosas e especiarias, antes de viajar de avião, porque algumas pessoas têm problemas em digeri-los e provocam inchaço, mas depois de chegar ao destino deve ingerir muita fibra para evitar sofrer de prisão de ventre durante a viagem."

Por outro lado, aconselha beber muita água e comer refeições mais pequenas mas frequentes, em vez de refeições pesadas. Sugere também, a ingestão de probióticos para ajudar a reduzir o inchaço e outros sintomas que possam acusar desconforto, quer sob a forma de suplementos, quer a partir de fontes naturais. "No caso de inchaço devido à retenção de líquidos, os minerais como o magnésio podem ajudar", explica Jo Woodhurst. "Adoro tomar eletrólitos durante o voo para reforçar a hidratação celular e o equilíbrio dos fluidos, uma vez que voar pode desidratar muito o corpo. A hidratação é também crucial para uma boa digestão."