As companhias aéreas e os aeroportos mais pontuais de 2024

Qualquer pessoa com mais de 20 anos dirá que a golden age das viagens aéreas já passou. Antigamente, podíamos ir despedir-nos da família e dos amigos na porta de embarque. Podíamos ficar ali, junto àquelas paredes envidraçadas, a ver os aviões aterrar e descolar. Não era preciso tirar os sapatos no controlo – qual controlo? –, tão-pouco era preciso decantar os produtos de beleza para uma dúzia de micro-frasquinhos de viagem, e certamente que não era preciso beber meio litro de água de pontapé, antes de passar pelo raio-x, para depois voltar a encher a garrafa numa bica logo de seguida. E isto, atente-se, é quando tudo corre bem. Quando tudo corre mal, o voo que estamos a tentar apanhar pode ser cancelado, atrasar, e fazer-nos perder o voo de ligação que nos levaria ao destino. Viajar de avião pode ser das melhores coisas da vida ou um verdadeiro pesadelo.

A boa notícia é que acabou de ser divulgada a lista das companhias aéreas mais pontuais em 2024, portanto, este ano, se tiver de viajar, poderá fazer escolhas mais informadas. A má é que só há duas companhias europeias na lista. Spoiler alert: a TAP não é uma delas.

A Cirium, uma empresa britânica especializada em análises de dados para a indústria da aviação, compilou o seu ranking anual das companhias aéreas e aeroportos com os melhores registos de pontualidade. Convém referir que, para efeitos deste ranking, "pontual" significa um voo que parte ou chega ao destino com um atraso máximo de 14 minutos e 59 segundos. Com base neste parâmetro, as três companhias aéreas mais pontuais em 2024 foram a Aeromexico, a Saudia e a Delta Air Lines. Destas três, apenas a Delta Air Lines voa para Lisboa, portanto, não deixa de ser digno de nota que tenha conseguido manter-se no terceiro lugar apesar dos costumeiros atrasos no aeroporto Humberto Delgado.

Mais abaixo na lista surge a LATAM Airlines – uma multinacional com sede no Chile a operar, maioritariamente, na América Latina –, a Qatar Airlines, a brasileira Azul Airlines, a colombiana Avianca, a espanhola Iberia, Scandinavian Airlines – sueca, norueguesa e dinamarquesa – e, por último, em 10º lugar, a norte americana United Airlines.

Já no que toca a aeroportos, os mais pontuais em 2024 foram os seguintes: em primeiro lugar, Riyadh King Khalid, na Arábia Saudita; seguido de Lima Jorge Chávez, no Peru; Benito Juárez, no México; Salt Lake City, nos Estados Unidos da América; Santiago Arturo Merino Benítez, no Chile; Minneapolis-Saint Paul, Washington Dulles e Detroit Metropolitan Wayne County, os três nos Estados Unidos da América; Oslo Gardermoen, na Noruega; e, por último, no 10º lugar Doha Hamad, no Qatar.

Se precisa de sugestões para as férias de 2025, não vá mais longe.