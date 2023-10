Oktober Festa: Cerveja, música e petiscos na zona oriental de Lisboa

Outubro traz a tradição cervejeira à zona de Marvila com o Lisbon Beer District. A Oktober Festa de 2023, marcada para 21 de outubro, promete música, novas cervejas e petiscos. O evento começa às 13h e ocupa vários locais até às 3h.



Mas o que é isto do Oktoberfest? As suas raizes remontam ao dia 12 de outubro de 1810 em Munique, na Alemanha. O futuro Rei Ludwig casou-se e convidou toda a cidade para assistir à celebração, que incluiu um grande banquete e corridas de cavalos. a celebração foi tão bem sucedida, que decidiram repeti-la no ano seguinte. Foi assim que se deu origem a este festival tão célebre na Alemanha.



começa no final do mês de setembro, decorre durante 16 dias e termina no primeiro domingo de outubro. A atual edição do Oktoberfest é uma celebração da cultura alemã, da comida e da bebida. A única cerveja servida no evento vem das 6 cervejarias originais de Munique, e a celebração é iniciada com o presidente da câmara a bater no barril com o menor número possível de golpes de martelo. Para além da comida e da cerveja, o festival está repleto de música tradicional bávara, espectáculos ao ar livre, desfiles, tendas de vendedores, passeios de carnaval, uma competição de tiro e trajes tradicionais alemães. A feira de duas semanas termina de forma dramática com uma banda de metais barulhenta e uma salva de tiros.



Em Portugal, este festival de cerveijas é celebrado há 10 anos. As cervejas colaborativas são um destaque, incluindo a Festbier LBD, desenhada exclusivamente para o evento. Haverá mais de 40 cervejas on tap, representando diversos estilos e receitas. Cervejeiras internacionais, como Basqueland do País Basco e Moersleutel Beer dos Países Baixos, também estarão presentes.

A programação musical abrange uma variedade de estilos, desde punk ao math-rock de fusão latina. no que toca à comida, a oferta gastronómica inclui petiscos alemães tradicionais e fusões criativas, como beeramisu e sandes de schnitzel de cogumelo.