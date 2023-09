Esta companhia terá uma zona preferencial só para adultos, sem crianças

Com o objetivo de atrair passageiros que procuram tranquilidade durante o voo, a companhia Corendon Dutch Airlines afirma que esta medida terá um efeito positivo para pessoas que viajam com crianças. Muitos dos problemas de levar crianças em certos voos, é a preocupação dos pais de estar a incomodar algum passageiro, caso esta esteja muito agitada ou a chorar. O fundador da Corendon, Atilay Uslu, sublinha que procura melhorar a experiência tanto dos pais com filhos, como das pessoas sem filhos, separando estas duas realidades em prol de um voo mais tranquilo e descontraído.

Esta zona exclusiva, chamada "zona de silêncio" ou "Adults Only" pelo fundador, vai dispor de 102 assentos, localizada na parte dianteira do modelo Airbus A350-900, incluindo nove dos assentos com espaço para as pernas, e separada por paredes e cortinas, como avança um artigo da Condé Nast Traveler.

Como nem tudo pode agradar a toda a gente, esta zona exlusiva tem um preço: cada reserva custa mais de €45 (acento normal) ou mais de €100 (acento XL), e sabe-se também que esta área irá ser reservada apenas a passageiros com mais de 16 anos.

A Corendon Dutch Airlines anuncia, ainda, que é a primeira companhia a introduzir esta medida na Europa.